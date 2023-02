Külföldön hódítanak a magyar techcégek

A megkérdezett cégek közel fele árbevétel-növekedésről, illetve az ügyfélkör dinamikus bővüléséről számolt be, a koronavírus-járvány pedig kifejezetten felpörgette a digitalizációs törekvéseket az elmúlt három évben. Az energiaválság azonban ezt a sikerágazatot is fenyegeti, az informatikai felső vezetők ugyanis arra számítanak, hogy a drágulás a tervezett fejlesztések elhalasztására kényszerítheti a megrendelőket.

Az információs technológiai szektor a nemzetgazdaság jelentős szeletét adja a maga 5 százalékos részesedésével a teljes hazai hozzáadottérték-termelésből, miközben 85 ezer munkavállaló és mintegy 42 ezer vállalkozás szolgálja ki a soha nem látott digitalizációs igényeket Magyarországon – derül ki a Makronóm Intézet kutatásából.

A hazai IT-szektor tehát kiemelkedően exportképes ágazat, ráadásul a vállalatok többsége magas hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat nyújt. A megkérdezettek 69 százaléka megoldás- és szoftverfejlesztéssel foglalkozik, 44 százalékuk pedig hardverértékesítéssel, illetve fontos kiemelni, hogy 65 százalékuk kifejezetten egyedi, saját fejlesztéseket kínál.

A magyar techcégek megrendelője elsősorban a versenypiac, azon belül is jellemzően a nem állami tulajdonú kis- és középvállalkozások (67 százalék) és nagyvállalatok (52 százalék), emellett vevőkörük pedig igencsak diverzifikált, a gazdaság szinte minden ágazatának digitalizációs igényeit kiszolgálják.

A koronavírus-járvány még egy lapáttal rádobott az egyébként is száguldó digitalizációra. A szolgáltatások mind nagyobb számban kerültek át az online térbe, ráadásul a biztonságos és hatékony otthoni munkavégzés feltételeit is meg kellett teremteni. A hazai IT-szektor profitált ebből a megváltozott helyzetből, közel felük érdemi árbevétel-növekedésről számolt be, a megkérdezettek 10 százaléka pedig éppen ebben az időszakban lépett a külpiacra