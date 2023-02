Jön a 13. havi nyugdíj, de a szakemberek évközi emelést várnak

Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapító elnöke úgy véli, a 13. havi nyugdíj megérkezésével az érintett időskorúak talán egy kicsit fellélegezhetnek, és ki tudják majd fizetni a borsos rezsiszámlákat. Szerinte a 13. havi nyugdíj egy vagy maximum két hónapig ki tudja egyensúlyozni a magas inflációt, éves szinten ugyanakkor ez várhatóan kevés lesz. A magasabbra várható infláció miatt a szervezetek szerint idén is elkerülhetetlen lesz az évközi nyugdíjemelés.

Juhász László az RTL Híradónak nyilatkozva fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a nyugdíjasok mintegy fele nem kapja meg a 208 ezer forintos átlagnyugdíjat. Hozzátette:

legalább 300 ezer olyan idős ember van az országban, akiknek a nyugdíja nem éri el a százezer forintot sem.

Juhász elmondása szerint a válság kellős közepén és az elszálló energia-, valamint élelmiszerárak miatt a legrosszabb helyzetben azok vannak, akik 100 ezer forintot sem kapnak havonta. Nekik semmilyen tartalékuk sincs, nem tudnak mit félretenni. Ezek között a nyugdíjasok között nagy számban vannak olyanok is, akiknek gyakorlatilag minden hónapban választaniuk kell, hogy a gyógyszereiket vegyék meg, a rezsijüket fizessék ki, vagy élelmiszert vásároljanak.

A felsoroltak mindegyikét nem tudják megtenni, mert már az adott hónap vége előtt elfogy a pénzük nagy része vagy az összes. A hírműsornak nyilatkozó egyik érintett nyugdíjas azt mondta, hogy nagyon nehéz helyzetben van, lassan feléli a tartalékait, azt is, amit a temetésének a költségeire rakott félre.

Korábban érkezik a februári nyugdíj

Mint beszámoltunk róla, Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt közölte, hogy három nappal korábban kézhez kaphatják a februári, valamint az emelt összegű 13. havi nyugdíjat, és számos más nyugdíjszerű ellátást azok, akik azt postai úton kérték. Akik bankszámlára kapják a járandóságukat, azokhoz február 10-én, pénteken érkezik az utalás. Mindez több mint 2,4 millió állampolgárt érint, a februári járandóságok teljes összege pedig meghaladja a 935 milliárd forintot.

2023 januárjától 15 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak (az emelés a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik) a magas infláció miatt. A Pénzcentrum arra is emlékeztetett, hogy idén novemberben egy nyugdíjprémium is esedékes lehet még, de ez azon áll vagy bukik, hogy mekkora GDP-növekedést sikerül elérni ebben az évben. A prémiumhoz 3,5 százalékos növekedésre lenne szükség, ezt viszont az európai szintű recesszió közepette nem lesz egyszerű elérni.