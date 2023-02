Kilenc hónapja nem volt ilyen erős a forint, mint most

Tavaly május óta nem volt olyan erős a magyar fizetőeszköz az uniós valutával szemben, mint most: csütörtökön 385-nél kevesebb forintba került egy euró.

A TradingView adatai szerint csütörtök délelőtt fél 10 után erősödött 385 alá a forint az euróval szemben. Ehhez hasonló értéket már 1 héttel ezelőtt is sikerült elérni, de azóta visszaromlott a magyar fizetőeszköz értéke.

Most a múlt hetit egy picivel meg is haladta a forint erősödése:

9 ÓRA 44 PERCKOR EGY RÖVID IDŐRE 384,23 FORINTBA KERÜLT EGY EURÓ.

Ennél olcsóbb legutóbb mintegy 9 hónapja, 2022. május 24-én volt az euró. Mindeközben a dollárral szemben is jelentősen erősödött a forint: délelőtt 10 óra után egy rövid időre 357-nél is kevesebb forintba került az amerikai fizetőeszköz (ez azonban nem jelent csúcsot, ugyanis a múlt héten rövid ideig arra is volt példa, hogy 352 alá erősödött a forint).

A forint mostani erősödése még kedd reggel kezdődött meg. Akkor egy euró 396 forintba került, innen erősödött most fel a magyar fizetőeszköz 384-385 közelébe.

Kérdés azonban, hogy sikerül-e megmaradnia ezen a szinten.

A csütörtöki napon az Európai Bizottság által kiadott legújabb gazdasági előrejelzések, valamint a délelőtti Kormányinfón elhangzottak befolyásolhatják jelentősen a forint árfolyamát. Talán ezeknél is jóval nagyobb hatást gyakorolhat majd a forint árfolyamára az, hogy pénteken reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzéteszi a legfrissebb, januári inflációs adatokat.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)