„Fidesz-felárat” emleget a Momentum az árstopokkal összefüggésben

Határozati javaslatot nyújtott be a Momentum az Országgyűlésnek, amelyben az árstopok kivezetését sürgetik – közölte Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető-helyettese csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus szerint a hatósági árak átgondolatlan alkalmazása olyan beavatkozást jelent a piaci folyamatokba, amely súlyos károkat okoz a gazdaságban. E károk messze felülmúlják az árstopok pillanatnyi előnyeit – értékelt.

Az infláció 25 százalék, a kenyérért 80 százalékkal kell többet fizetni, mint egy évvel ezelőtt. Emellett az árstop áruhiányt is okoz, egyes árstopos termékekre „vadászni kell a boltokban”, vagy olyan ritkaságnak számítanak, hogy kispályásfoci-tornán már „cukrot adnak ajándékba a gólkirálynak” – közölte az MTI.

A Fidesz látszat-válságkezelése csak folyamatos károkat okoz. A rossz kormányzás árát, a „Fidesz-felárat” pedig mindenki fizeti – összegzett Bedő Dávid.

Korábban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára arról beszélt, hogy a 2022 decemberében tapasztalható visszaesés a kiskereskedelmi forgalomban megnyithatja az utat az árstopok kivezetése előtt. Emellett Nagy István agrárgazdasági miniszter szerint az élelmiszerárak csökkenése megteremtheti az árstopok kivezetésének lehetőségét.

Arról is írtunk korábban, hogy olyan termékek iránt is megnőtt a kereslet az árstopos termékeknek köszönhetően, amelyekre nem is gondolnánk. Ilyen például a fagyasztóláda, amely vélhetően az árstopos húsfélék felhalmozása miatt lett kelendő.