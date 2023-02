Akár egymilliárd eurót bukhat az Adidas Kanye West miatt

Az Adidas sportszergyártó cég nemrég felbontotta szponzori szerződését Kanye West-tel, és ez akár 1 milliárd dollárjába is kerülhet a vállalatnak.

Az Adidas csütörtökön közölte, hogy akár 1 milliárd eurót is bukhat amiatt, ha nem sikerül eladni a Kanye West által tervezett Yeezy márkájú árucikkeket. A cég részvényei pénteken 11 százalékot zuhantak a frankfurti tőzsdén – adta hírül az NBC News.

A németországi székhelyű vállalat a 2023-as pénzügyi előrejelzésében arra figyelmeztetett, hogy ha nem sikerül eladni a Yeezy-készletet, akkor 1,2 milliárd euróval lehet kevesebb a bevétele, üzleti nyereségét pedig 500 millió euróval nyirbálná meg. Az Adidas korábban az éves összbevételének 10 százalékát a Yeezy termékcsaládból szerezte.

Amint arról beszámoltunk, az Adidas tavaly októberben felbontotta a szponzori szerződést Kanye West Grammy-díjas amerikai rapperrel az antiszemita kijelentései és más szélsőséges, gyűlölködő megnyilvánulásai miatt.

Ekkor közölték: a zenész közelmúltban tett kijelentései és cselekedetei elfogadhatatlanok, gyűlöletkeltők és veszélyesek, valamint sértik a cégnek a sokféleségről és a befogadásról, a kölcsönös tiszteletről és a korrektségről vallott nézeteit.

Korábban már a Twitter és az Instagram is felfüggesztette Kanye West profilját a zenész antiszemita megjegyzései miatt. Ügynöksége, a CCA is megszakított vele minden kapcsolatot, az MRC film- és tévéstúdió pedig lefújta tervezett dokumentumfilmjét az énekesről. Többek között a Balenciaga divatház is szakított az énekessel.