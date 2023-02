Lenézték, gúnyolódtak rajta, de aztán kigyúrta magát a forint

Gyengén kezdte a hetet a forint, hétfőn és kedden sem tudott szabadulni a 395-ös szinttől az euróval szemben. Szerdán viszont napvilágot láttak és kedvező képet mutattak a decemberi magyar külkereskedelmi adatok, amellyel párhuzamosan a forint is erősödni kezdett, lebukott a 390-es szint alá és meg sem állt 386-ig.

A magyar fizetőeszköz menetelése csütörtökön folytatódott – áttörte a 385-ös euró-forint lélektani határt, és leszúrt a kilenc havi rekordszintig. A rekordszintről visszagyengült a magyar deviza, szombat délben 387 forintért adtak egy eurót.

Forrás: tradingview.com

Kedvez a forintnak a dollár gyengülése

A dollárral szemben is erősödött a forint, a hét eleji 367-es szintről szombat délben 362,5-ön állt. A Fed kamatpolitikája, az arra vonatkozó várakozások befolyásolják leginkább a befektetői döntéseket. Az Európai Központi Bank (EKB) esetében a piacok kevésbé tűnnek bizonytalannak, az eurózónában még mindenképpen folytatódik a kamatemelés, és egyelőre nem is látni, hogy idén érdemben szóba kerüljön bármiféle kamatvágás. Ilyen helyzetben tehát az euró felértékelődése a dollárral szemben borítékolható, ami pedig kedvező irányba befolyásolja a forint árfolyamát is.

Forrás: tradingview.com

Akár 375 alá is mehet a forint

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a forint árfolyamát leginkább mozgató kérdés az uniós pénzek problémája. Ha továbbra sincsenek megnyugtató hírek, és nem rendeződnek a problémás ügyek, akkor ez fokozódó nyomást jelent pénznemünk árfolyamára, azaz forintgyengülést okoz.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint, ha a befektetők azzal szembesülnek, hogy előrelépések történtek az uniós források ügyében – arról szólnak a tárgyalások, hogy milyen programok forrásait és milyen ütemezésben lehet lehívni –, az elegendő lehet arra, hogy a befektetők nagyobb arányban kezdjenek forintvásárlásba, a forint melletti pozíciók felépítésébe.

EGY CSUPA POZITÍV FORGATÓKÖNYV MELLETT NEM ELKÉPZELHETETLEN, HOGY AZ IDEI ÉV KÖZEPE FELÉ MÁR AKÁR 375-ÖS VAGY AKÁR MÉG ANNÁL IS ERŐSEBB ÁRFOLYAMOT LÁSSUNK AZ EURÓ-FORINT KERESZTBEN.

Persze nagyon sok még a bizonytalanság, ám egyáltalán nem irreális elképzelés, hogy a forint visszatérjen azokra a szintekre, ahol legutóbb azelőtt járt, mielőtt elindult volna a Budapest–Brüsszel-kötélhúzás a jogállamisági ügyben – mondta az elemző.

Negatív hangulatban az európai tőzsdék

A főbb európai tőzsdék mínuszban zárták a heti kereskedést:

a londoni FTSE 100 index 0,33 százalékos mínuszban,

a francia CAC-40 0,51 százalékos csökkenéssel,

a frankfurti Dax 0,34 százalékos gyengüléssel,

és az euróövezeti EuroStoxx50 0,40 százalékos mínuszban zárt.

Forrás: Google Finance

Az amerikai részvények szélesebb körét felölelő S&P 500 index 0,81 százalékos mínuszt, a technológiai papírok Nasdaq Composite-mutatója 1,78 százalékos gyengülést jelzett.

A magyar tőzsde (BUX) erősen menetelt a héten, 1,35 százalékos pluszban zárt. A hazai blue chipek vegyesen teljesítettek: a hét növekedési bajnoka az OTP volt 3,59 százalékos erősödéssel; a Mol is szépen teljesített, 2,04 százalékkal növekedett; a Richter hátrafelé lépkedett, 1,98 százalékos mínuszban zárt; a Magyar Telekom pedig a lista alján végzett -2,66 százalékos gyengüléssel.

A gáz ára csökkent

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, márciusi határidőre megawattóránként 57,250 eurón állt hétfőn. A hét folyamán esett a földgáz ára és pénteken 54,45 euró/megawattóra árfolyamon fejezte be a kereskedést.

Tóth Bálint László, az MCC kutatója véleménycikkében Bulgária példáján keresztül mutatta be, miként lehetne függetlenedni az oroszországi energiaimporttól.

Szökik az olaj ára

Emelkedéssel reagált a kőolaj ára arra a bejelentésre, hogy Oroszország márciustól csökkenti olajtermelését.

Alekszandr Novak energetikáért is felelős orosz miniszterelnök-helyettes péntek délelőtt bejelentette:

OROSZORSZÁG NAPI 500 EZER HORDÓVAL CSÖKKENTI TERMELÉSÉT MÁRCIUSTÓL.

Az illetékes szerint jelenleg minden kitermelt kőolajat sikerül értékesíteni, de mint mondta, a korábbi ígéretéhez híven nem ad el kőolajat mostantól azoknak az országoknak, amelyek közvetlenül vagy közvetve ragaszkodnak a február elejétől bevezetett árplafonhoz.

Az európai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára a nemzetközi kereskedelemben hordónként 73,74 dolláron állt, és jelentős drágulás után, pénteken 79,74 dolláron fejezte be a kereskedést. A Brent olaj ára a hétfői 80,70 dollár hordónkénti árról péntek délutánra 86,48 dollárra emelkedett.

(Borítókép: Index)