Még egy ok, ami drágábbá teszi az autózást

Jelentősen emelkedett a tankolás mellett a gépjárművek karbantartásának díja, a szervizköltségek 15-30 százalékkal nőttek az elmúlt időszakban. A drágulás hátterében elsősorban az energiaárak és a bérfejlesztések állnak, azonban a szakemberhiány is komoly kihívás elé állítja az iparágat.

Tavaly december elején kivezette a kormány az üzemanyagokra vonatkozó ársapkát, amellyel szinte egyik napról a másikra vált költségesebbé a tankolás a hazai töltőállomásokon. Ugyanakkor a volán mögött ülőknek nemcsak ez jelent pluszterhet, hanem a járműveik karbantartásakor is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Igencsak tetemes összegekkel számolhatnak, akik valamilyen hibát javíttatnának, de borsos árakkal találkozhatnak a szervizben azok is, akik általános karbantartásra érkeznek.

A szolgáltatás drágulásának mértékét több tényező is befolyásolhatja, többek között az autószerviz földrajzi elhelyezkedése, a bérek alakulása, a javítóegységek energiafelhasználásának módja és mixe – mondta az Indexnek Neer Boldizsár, a nemrég Debrecenben telephelyet nyitó Mercarius flottakezelő szervizüzletágának vezetője.

Az alkatrészek beszerzési ára mostanra 25-45 százalékkal emelkedett a tavaly januári bázishoz képest.

A rezsióradíjak (vagyis az összeg, amennyibe kerül egy munkaóra, amely tartalmazza az összes költséget és a vágyott nyereséget is) átlagosan 30-35 százalékkal nőttek. A forint erősödése jelenleg kismértékben enyhít az alkatrészek bekerülési értékén – tette hozzá.

Meszlényi György, a békéscsabai székhelyű Meszlényi-Autó Kft. ügyvezető igazgatója 15-20 százalékos általános áremelkedésről számolt be, míg Piri András, a budapesti Q-Service üzletágvezetőjének meglátása szerint

A VIDÉKI ÉS FŐVÁROSI SZERVIZEKBEN IS ÁTLAGOSAN 30 SZÁZALÉKKAL KELL TÖBBET FIZETNI 2022-höz képest.

Nem ütötte meg a szervizek forgalmát a kevesebb autó

A Datahouse adatai szerint mind az új, mind a használt autók piaca zsugorodott 2022-ben, azonban kérdés, hogy ez milyen hatást gyakorol a szervizek forgalmára.

A teljes javítóiparra kismértékű, nem drasztikus visszaesés jellemző – közölte a Mercarius.

Jellemzően először a márkaszervizek forgalma esik vissza, hiszen a garanciális autók „kikopnak”, ezt követően éri el a márkafüggetlen javítókat is. Jelenleg – a vásárlóerő megcsappanása miatt – kivárás tapasztalható az ügyfelek részéről, ami érezhető a behajtások, valamint a megrendelt munkák értékén is

– mondta Neer Boldizsár.

A kevesebb új autó jelenléte a használt autók futásának idejét növeli, vagyis továbbra is van mit javítani, így a márkafüggetlen szervizekre nincs közvetlen negatív hatással a kevesebb forgalomba helyezett autó. „Számolni kell ugyanakkor a gépjárművek technológiai színvonalának, ezzel párhuzamosan pedig az ehhez szükséges szakmai tudás értékének folyamatosan emelkedésével” – mondta Piri András, aki megjegyezte, hogy bár a bevételi oldal növekedett, a pénzügyi eredmény a magas költségeknek „köszönhetően” a legtöbb helyen csökkent vagy stagnált.

A foglalási idő átlagosan rövidebb lett. Korábban a kiemelt márkafüggetlen szervizek 3-4 hétre tudtak időpontot adni az ügyfeleiknek, ez közel felére csökkent – tette hozzá a Q-Service vezetője.

A Meszlényi Autó tavalyi évre vonatkozó átadásai a tervek szerint alakultak, így a kevesebb regisztrált autó nem érinti a szerviz forgalmát. „Új márkákkal bővítettük repertoárunkat, aminek célja az esetleges piaci lassulás kompenzálása. Mindez új műszaki kihívásokat jelent, ami pluszmotivációt jelent csapatunk számára” – mondta Meszlényi György.

Elszálló bérigények, infláció, rezsiköltség

A drágulás mögötti okok a szakképzett munkaerő bérigényének drasztikus növekedésében, az üzemeltetési költségek emelkedésében (pl. rezsiköltségek), valamint az alkatrészárak infláció feletti emelkedésében keresendő – mutatott rá Neer Boldizsár.

Hasonló húrokat pendített meg Piri András is, aki szintén a bérigények, a rezsiköltség, valamint az alkatrészárak nagymértékű emelkedését jelölte meg. Utóbbinál három okot emelt ki: a gyenge forintárfolyamot, az alapanyagárak, valamint a logisztikai költségek emelkedését. Ezek mellett megemlítette még a használt eszközök hitelesítésével, valamint a naprakész tudásanyagok megszerzésével járó költségek emelkedését is.

Egészen más területet világított meg Meszlényi György, aki – az infláció mellett – a modern, bonyolultabb működésű, kisebb károsanyag-kibocsátású zöld járművek speciálisabb alkatrészeinek magasabb karbantartási költségeiben látja a munkadíjak emelkedésének okait.

Aki tudott, beruházott

A szervizek életébe is bombaként robbant be az energiaár-emelkedés. A Mercarius gázköltségei például tízszeresére ugrottak. „Ezt rezsióradíj-emeléssel lehet kompenzálni. Egy nem bérleményben, átlag óradíjjal dolgozó javító esetében csak ennek kompenzálása 30-35 százalékos óradíjemelést jelenthet” – jelezte Neer Boldizsár.

Meszlényi György a beruházások fontosságát hangsúlyozta, szerinte a jelenlegi energiaárak mellett fontos a modernebb, energiatakarékosabb épületgépészeti berendezések használata. „Ez a folyamatos fejlesztések mellett is egy kezelhető költségfaktor. Egy ilyen beruházásnak köszönhetően tavaly és idén is elhanyagolható pluszköltség jelentkezik energiafogyasztás tekintetében. 2024-ben pedig, amennyiben – optimista forgatókönyv szerint – a háború előtti szinthez visszatérnek az energiaárak, akár még kevesebbek is lehetnek, köszönhetően a technikai fejlesztéseknek, amelyek így megtérülnek.”

A Q-Service-ben átlagosan hét-nyolcszoros rezsiköltség-emelkedést tapasztaltak az előző évekhez képest. Piri András szerint ennek apropóján gyakorlatilag minden szervizben felütötte fejét a hatékonyabb energiafelhasználásra való törekvés.

„A rezsioldalon megjelenő költségemelkedést a szervizek tudatosabb gazdálkodással, magasabb szintű vagy szélesebb szegmensben történő szolgáltatások felvételével igyekeznek ellensúlyozni” – közölte.

Hozzátette: a hatékony üzletmenet kialakítása, ha még nem is mindenhol tudatosan, de már trendnek számít. A szervizek ahol tudnak, próbálnak forrást elkülöníteni energiahatékonyságot eredményező beruházásra, sok javítóban ez már végbe is ment.

Mennyit keresnek az autószerelők?

EGY AUTÓSZERELŐ ÁTLAGOSAN 350 ÉS 530 EZER FORINT KÖZÖTTI NETTÓ BÉRT VIHET HAZA. EZ FÜGG A LOKÁCIÓTÓL, VALAMINT A SZAKEMBER TELJESÍTMÉNYÉTŐL, KÉPZETTSÉGÉTŐL

– derül ki a válaszokból.

A Mercarius 35, magas szakmai tudással rendelkező autószerelőt foglalkoztat budapesti, valamint debreceni telephelyein, bérük bruttó 600 és 800 ezer forint között alakul, teljesítménytől függően – közölte Szekeres Krisztina, a Mercarius HR generalistája. Jellemzően alapbérben és teljesítménybérben dolgoznak, ami azt jelenti, hogy munkavégzésük alapján az alapbér kiegészül az elvégzett feladatok szerint, ami a szakmai tudásuktól és a proaktivitástól is függ. „2022-ben 15-20 százalékos bérfejlesztést hajtottunk végre a műhelyben dolgozó szakemberek esetén” – tette hozzá.

A Meszlényi Autónál átlagosan 10-15 százalékos bérfejlesztés ment végbe 2022-ben. „Ez elengedhetetlen volt az inflációs környezet mellett. 2023. januárban további 10 százalék vált szükségessé, ami már a jövő költségvetését érinti. Egy autószerelő 2022-ben átlagosan nettó 360 ezer forintot vihetett haza Békéscsabán, ez az összeg idén el fogja érni a 400 ezer forintot” – mondta Meszlényi György.

A márkafüggetlen szervizeknél átlagosan 30-35 százalékos bérnövekedés volt jellemző, az elérhető munkabér nettó 350-550 ezer forint között alakul, szakképzettségtől, munkatapasztalattól függően

– osztotta meg tapasztalatait Piri András.

Fájó pont a megfelelő utánpótlás kérdése

Az Indexnek nyilatkozó piaci szereplők egyetértettek abban, hogy az autószervizek szakemberhiánnyal küzdenek, kevés az olyan jól képzett autószerelő, aki aktív munkakereső.

A Mercarius arról számolt be, hogy egy autószerelői álláshirdetésre jellemzően pályakezdők jelentkeznek. Tapasztalatuk szerint

a frissen végzett autószerelők gyakorlati tudása nincs összhangban az elméleti tudásukkal.

A Q-Service üzletágvezetője is a szakképzett munkaerő hiányára mutatott rá. Szerinte főként a képzés terén van mit tenni. „Országosan 47 városban 69 iskola vesz részt az ágazathoz tartozó képzésben. A oktatási keretszámnak pedig mindössze 53 százaléka lett betöltve. Ennek emelésén kell dolgozni, itt van a legfontosabb megoldandó feladat: többek között a pályaorientáció fejlesztése, a gépjárműszereléssel, -javítással foglalkozó szakmák népszerűsítése, illetve a szakmai életút promotálása. A szakoktatásban végzett, fiatal kollégák előtt egy biztos megélhetést nyújtó életpályát, a mobilitás üzemeltetésének támogatását, a javító-karbantartó szolgáltatás szépségét kell hangsúlyozni” – fejtette ki Piri András, akinek meglátása szerint az utánpótlás minősége az utóbbi években tapasztaltakhoz képest csekély mértékben emelkedett. Ennek jele, hogy nemzetközi összehasonlításban is jól szerepelnek a magyar diák szerelők. 2021-ben és 2022-ben is magyar győztest avattak a Young Car Mechanic nemzetközi tanulmányi versenyen.

A szakképzett, rutinos kollégákra támaszkodnak a Meszlényi Autónál is, ahol a duális képzés keretében kitanított fiatalokkal bővítik a munkatársak körét. „Aktívan részt veszünk és tapasztalatunkkal, esetenként oktatási eszközökkel támogatjuk a szakképzést” – mondta Meszlényi Béla.

Öregedő autópark

A piaci szereplők az egyre öregedő járműparkra is rávilágítottak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint

az utóbbi 10 évben folyamatosan emelkedett az átlagos életkor, amely 2021-ben már elérte a 15 évet.

Kihívást jelent az alternatív meghajtás

A visszaeső forgalom, valamint az emelkedő költségek mellett a szervizek elé az alternatív meghajtású járművek javítása is kihívást állít. Az ilyen autók szervizelése ugyanis speciális felszerelést, valamint szaktudást igényel.

Az átálláshoz szükséges beruházás ráadásul igencsak forrásigényes, amit a jelenlegi piaci környezetben nem minden javító engedhet meg magának

– jegyezte meg a Mercarius. „Az alternatív, jellemzően elektromos meghajtású autók ugyanúgy meghibásodnak, mint a belső égésű motorral hajtott modellek, ezért fontos felkészülni ezekre a feladatokra is” – mondta Neer Boldizsár.

A Meszlényi Autó kezdetektől fogva részt vesz az e-autók forgalmazásában és szervizelésében. „Magyarországon az elsők között alakítottunk ki EV-autó műhelyrészleget, és szintén az első között voltunk, akik, mint duális képzőhely, becsatlakoztak az alternatív járműhajtási technikus szakma képzésébe. Új berendezések, eszközök beszerzésével, új beruházások megvalósításával igyekeztünk választ adni a piac új kihívására. A saját szakembereinket is folyamatosan treníroztatjuk az alternatív hajtásra, mindemellett pedig a márkák saját e-autós képzéseiben is részt veszünk” – jegyezte meg Meszlényi György.

A Q-Service tapasztalatai szerint zajlik az átállás: az alternatív meghajtású járművek fokozatosan kikerülnek a márkaszervizekből a márkafüggetlen javítópiacra. „A márkafüggetlen szervizekben dolgozó, érettségivel rendelkező szakembereknek már lehetőségük van a szükséges képzések közül elérni az „alternatív járműhajtási technikus” szakmát, amely tudás már elég ahhoz, hogy ezen gépjárművek karbantartását elvégezzék” – hangsúlyozta Piri András.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)