Horrorisztikus áremelkedésben lesz részünk, ha véget ér az élelmiszerárstop

A KSH nemrég számolt be arról, mekkora volt az élelmiszer-infláció Magyarországon. A számokban jó néhány termék drágulása most még nem érződik az árstop miatt.

Máhr András, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkárhelyettese azt mondta az ATV Híradónak, ha megszűnik az árstop, akkor a vásárlók a legtöbb termék esetében hirtelen áremelkedést észlelnek majd, egyedül a tejnél lehet ez másképp. A szakértő azt is hozzáfűzte, hogy az árstop valójában senkinek sem szolgálja az érdekét.

Most már be kéne fejezni, ez senkinek nem jó. Nem jó a gazdaságnak, mert egy teljes piaci zavart okoz ma már, nem jó a fogyasztónak, mert félrevezeti, és ráadásul tartok tőle, hogy többszörösen fizeti meg az árstop árát. És végképp nem jó a termelőknek, mert ebből most már piaci zavarok vannak