Használtautó-horror: minden második járműnél fednek el rejtett hibákat

Magyarországon ellenőrzött gépjárművek 54,97 százalékában kimutathatók rejtett sérülések. Könnyen előfordulhat, hogy az ilyen típusú autók nem biztonságosak, és gyakran a karbantartási költségük is magasabb. Ezekkel a problémákkal a magyarországi használtautó-kereskedők is szembesülnek – derül ki az autótörténeti jelentéseket készítő carVertical kutatásából.

Sok az olyan eladó, aki szándékosan nem számol be arról, hogy milyen hibái vannak a járműnek, és milyen silány minőségű javításokat végeztek azon korábban, vagy eltitkolja, hogy nem eredeti, új, hanem bontott vagy utángyártott alkatrészeket szereltek bele. Ez az oka annak, hogy mielőtt megveszünk egy autót, mindent alaposan átnézünk, lekérdezünk

– mondta Németh Gábor, a CARTECUM autókereskedés tulajdonosa, aki saját példát hozott fel.

„Egy Mercedest ajánlottak a figyelmünkbe. Az eladó cég azonban nem adta meg az autóalvázszámot, mi azonban a rendszám alapján ellenőriztük az előzményeket, és egy 50 ezer eurós kárra bukkantunk, valamint fényképet is találtunk az összetört autóról, amit korábban közel 40 ezer euróért kínáltak fel részünkre. Ebben az esetben azzal a 15 eurónak megfelelő összeggel, amit a jelentés elkészítésére költöttünk, komoly pénzösszeget és későbbi fejfájást spóroltunk meg. Egy ilyen gépjárművet nagyon nagy kihívás lett volna eladni!”

A használt járművek több mint fele külföldről érkezik Magyarországra. Sok közöttük a sérült autó, amit megjavítanak, és újszerűként, gyári fényezésűnek beállítva adnak el anélkül, hogy a vevők tudomást szereznének a valódi állapotukról.

Egy sikeres autókereskedésnek mindenáron el kell kerülnie az ilyen befektetéseket. A balesetek, különösen, ha komolyabbak a károk, jóval nagyobb hatással lehetnek a jármű értékére, mint a tényleges javítási költség. A sérült autókat nehezebb eladni, és még ennél is nehezebb belőlük profitot termelni – hívták fel a figyelmet.

A kilométeróra visszaállításának a nyereség látja a kárát

Magyarországon nyolcból egy autó futásteljesítménye nem felel meg a valóságnak, ami arra utal, hogy a használtautó-piac korántsem átlátható.

Ha egy kereskedő manipulált futásteljesítményű járművet vásárol, előfordulhat, hogy jóval többet fizet érte a reális értékénél. Mivel manapság egyre többen ellenőrzik tudatosan a járműveket vásárlás előtt, a márkakereskedéseknek is változtatniuk kellett a működésükön, és garantálniuk kell, hogy az autóik valós kilométeróra-állást mutatnak.

A CarVertical Market Transparency Indexe szerint Magyarországon az átlagos visszapörgetési érték 45 987 km.

Hogyan növelik a vásárlók bizalmát?

A magyar autóipari vállalkozásoknak nemcsak a gátlástalan eladókkal kell megküzdeniük, hanem a helyi autópiacot is érintő globális ellátási válság következményeivel is. Az ellátási lánc válsága miatt Magyarországon új és használt autókból is hiány van.

Ma már nagyon nehéz megfelelő minőségben és mennyiségben használt autókat beszerezni.

Németh Gábor szerint az autótörténeti jelentések elérhetősége a teljes folyamat során segíti a vásárlói bizalom kiépítését: a gépjármű-kereskedések így jobb minőségű autókat tudnak felvásárolni, amelyeket később eladhatnak az ügyfeleknek, és az adásvétel előtt több információval is szolgálhatnak a járművekről. Ez azt eredményezi, hogy az autóvásárlók magabiztosabbnak érzik magukat az általuk vásárolt autók minőségét tekintve, következésképpen a kereskedők felé is nagyobb bizalommal fordulnak majd.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)