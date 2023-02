Több tízezer forintot is kiszámlázhatnak annak, aki gázszivárgást jelent be az MVM-nél.

Több mint 35 ezres számlát kapott egy ember, amiért gázszivárgási gyanú alapján bejelentést tett az MVM-nél, és kiment hozzá két szakember.

Mint írta, a szakemberek 15 perces vizsgálódás után kitöltöttek egy papírt, és megállapították, hogy valóban van némi szivárgás. Ezután viszont azt mondták, hogy ők semmihez sem nyúlhatnak, és arra kérték az ügyfelet, hogy hívjon ki egy gázszerelőt.

A lakó végül ismét felvette a kapcsolatot a diszpécserrel, mert nehezményezte, hogy korábban azt mondták neki, megnézik és meg is javítják a konvektort.

ERRE AZ VOLT A VÁLASZ, HOGY A KOLLÉGÁIK NEM JAVÍTANAK KONVEKTORT.

Ezután az ügyfél e-mailben is panaszt tett a félretájékoztatás miatt, amire automatikus válasz érkezett, amelyben hangsúlyozták, ha gázszagot érez, azonnal tegyen bejelentést – írja a 24.hu.

Végül az illető gázszerelőt hívott, aki ellenőrizte, hogy van-e gázszivárgás, és megállapította, hogy csak poros volt a konvektor, ezért portalanította azt. Majd megérkezett az MVM számlája is, amit csak azért fizetett be az illető, mert nem akarta még a késedelmi kamatokat is nyögni.

A 24.hu kereste az MVM-et is ezzel kapcsolatban. Tőlük azt a választ kapták: ha valaki gázszagot érez (a szolgáltatott szagosított földgáz szivárgásakor jellegzetes „záptojásszag” keletkezik),

haladéktalanul hívja a területileg illetékes földgázelosztót.

Az MVM-hez azonban csak abban az esetben forduljunk, ha az adott településen az MVM Főgáz vagy az MVM Égáz-Dégáz a földgázelosztó – tették hozzá.