Betörtek a startupok az erotika piacára

Kevés olyan ágazat van, amely nemcsak válságálló, hanem fejlődni is képes. Szinte az életünk minden területére begyűrűzik a technológia, amely alól a hálószobánk sem képez kivételt. Bőven akadnak olyan vállalkozások, startupok, amelyek hasítanának egy szeletet a társadalom intim élvezeteinek dollármilliárdos piacából.

Könnyen beletörhet a bicskája annak, aki megpróbálja megbecsülni a szexuális jóléti termékek piacát, mivel megannyi terméket foglalhat magában, az azonban biztos, hogy értéke több tízmilliárd dollárra tehető. Egyes becslések szerint a globális piac értéke a 29 milliárd dollárt közelítette, 2027-re pedig 108 milliárd dollárra nőhet, ehhez jelentősen hozzájárulhat az online értékesítés.

Habár friss adatokkal egyelőre nem rendelkezünk, azonban 2020-as kutatásunkból az derült ki, hogy az erotikus termékeket értékesítő webshopunknak vásárlói 58 százalékban férfiak voltak, 41 százalékban pedig nők, a megrendelők kevesebb, mint egy százaléka nem osztotta meg nemi hovatartozását. Leginkább 26-45 év közöttiek vásároltak a vizsgált időszakban ilyen termékeket, és a vásárlók 80 százaléka tartós párkapcsolatban élt. Főleg a városiak rendelnek online ilyen termékeket, általában évente egyszer – ismertette Boruzs Ákos, a vágyaim.hu marketingvezetője, aki a legtöbbet eladott termékek közé a női szexjátékokat, vibrátorokat, libidónövelőket, illetve az óvszereket és síkosítókat sorolta.

A szexuális jóléti termékek piacának több, mint 99 százalékát a férfi óvszerek teszik ki, ugyanakkor a jövőben növekedhet a nőknek gyártott termékek részesedése.

A közösségi média kampányai, figyelemfelkeltő kezdeményezések és az véleményvezérek munkája is jelentősen támogatja a vásárlói kör bővítését. Az óvszerek és sikosítók fejlesztése során hangsúlyos szerepet kapnak az irritációt, allergiát nem okozó anyagok, de a gyártók figyelembe veszik a környezettudatos vásárlók igényeit, így organikus alapanyagokkal dolgoznak, és a csomagolásra is nagy figyelmet fordítanak. Nagy kereslet van vegán termékekre ebben a szektorban is a Holland&Barrett, amely még 2009-ben dobta piacra Nagy-Britannia első veggie condomját.

A nemi betegségek és a nem kívánt terhesség megelőzésére szolgáló eszközök mellett jelentős részt hasítanak a szexjátékok. Boruzs Ákos szerint fontos, hogy ezek nem nevezhetők segédeszközöknek, „mivel egy alapvetően jó élményt segítenek magasabb szintre helyezni.” Európai és amerikai gyártók egyaránt innoválnak, a termékfejlesztésekben kulcsszerepet töltenek be a technológia újítások, a digitalizációban rejlő lehetőségek maximális kiaknázása, az okosfunkciók beépítése, az eszköz pedig okostelefon segítségével szabható személyre és irányítható is.

Nagy hangsúlyt fektetnek az anyagokra és a dizájnra is, a Holland&Barett tavaly debütált a vegánbarát zöldség alakú vibrátorokkal a felnőttjátékok piacán. Boruzs Ákos megjegyezte, hogy az erotikus ruhák, fehérneműk és a BDSM-hez kapcsolódó termékek választásánál is egyre inkább visszaköszönnek a fenntarthatósági és vegán szempontok.

Recesszióbiztos piac

Boruzs Ákos elmondta, hogy a termékek döntő hányada Kínában készül, így a szektornak jelentős devizakitettsége van, amely elkerülhetetlenül beépül az árakba az infláció emelkedése mellett, valamint az alapanyagok árának emelkedése is számottevő tényező.

Ugyanakkor a drágulás nem szegi a vásárlók kedvét, ezért recesszióbiztos piacról beszélünk, ahogy az alkohol és a dohánytermékek esetében is. A szakértők szerint a szektor ütésálló, mert fókuszában alapvető szükséglet áll, elég csak a felnőttfilmek sikerére gondolni. A vágyaim.hu marketingvezetője beszélt arról is, hogy az átlagos kosárérték náluk 20 ezer forintra tehető, a felnőtt játékokra akár egy okostelefonon árát is el lehet költeni.

A 2008-as pénzügyi válság számos ágazatban gondokat okozott, azonban a szextech egyike volt annak a kevés szektornak, amelyeket nagyrészt nem érintett a recesszió. Hasonló trend volt megfigyelhető a koronavírus-járványt követően is, amikor is újra löketet kapott.

Alapszükségletre épít az innováció

Napjainkra számos területtel összefonódott már a technológia, így a pénzüggyel, amiből született a fintech; az oktatással, amely létrehozta az edtechet vagy éppen az egészségüggyel, amelynek köszönhető a healthtech. Bizonyára kevesebben találkoztak a sextech fogalmával, pedig ha rákeresünk a Twitteren erre a hashtagre, akkor gyorsan rádöbbenünk, hogy mennyi innováció van ezen a tabunak számító területen, amely mögé mostanra több híresség is beállt. Az amerikai színésznő, Gwyneth Paltrow webshopjában szexuális kiegészítőkre is lehet bukkanni szép számmal, a szektor felkeltette Lily Allen érdeklődését is. Cara Delevingne pedig a női szexjátékokat gyártó Lora DiCarlo társtulajdonosa és kreatív tanácsadója.

Ahogy sok területen, úgy a szextechnél is jelentős változásokat hozhat a Z-generáció, amelynél a korábbi generációkhoz képest sokkal jobban előtérbe kerül a sokszínűség és a befogadás.

A társadalom ugyan egyre nyitottabbá válik, azonban ez korántsem elegendő, a fejlődéshez szükség van innovációkra is.

Startupok és innovátorok egyaránt teljes mellszélességgel dolgoznak a szexuális élmény javításának lehetséges technológiai megoldásain, amelyek nagy szolgálatot tehetnek az emberi szexualitás megértésében és szexuális problémák kezelésében is. Habár a piac növekedése töretlen, azonban az induló vállalkozásoknak nem olyan egyszerű a termékeket reklámozni, amelyek sok esetben a 18-as karikásak. Az Apple Store és a Google is felvette a kesztyűt a szexuális tartalmat nyújtó alkalmazásokkal szemben.

A technológia jelentősen segítheti az ismerkedés folyamatát, elég csak a különböző társkereső oldalak népszerűségére és az azok mögött álló szoftverek működésére gondolni. Ezen felül a "szövegtenyésztő" ChatGPT nemcsak udvarlós, csajozós szövegek területén képes sziporkázni, hanem olyan szerelmes leveleket is ír bárki helyen, hogy sokak fejében meg se fordulna, hogy azt robot írta. Az egyik TikTok felhasználó az OpenAI termékét a Tinder jövőjének nevezte.

A mesterséges intelligencia integrálásával a szexbabák a jövőben szexrobotokká válhatnak, amelyek beszélnek, reagálnak az érintésre, emlékeznek a preferenciáikra, és testreszabható személyiségjegyekkel rendelkeznek, a „félénktől ” és „humorostól”, az „intellektuálistól” és „kalandvágyóig".

Az anyaghasználat már rendkívül profi, azonban a mesterséges intelligencia térhódítására ebben a szektorban még Boruzs Ákos szerint legalább három évet biztosan kell várni.

