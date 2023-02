A Duna Aszfalt 50 millió forinttal segíti a törökországi földrengés károsultjait

A magyar építőipar meghatározó vállalata, a Duna Aszfalt Zrt. hétfőn már át is utalta a támogatást a budapesti török nagykövetség számlájára, akik pár nappal korábban keresték fel őket ezért – értesült a magyarepitok.hu.

Szíjj László gyakorlatilag azonnal meghozta a döntést, és az összeg rövid időn belül átutalásra került a Duna Group zászlóshajójának számító Duna Aszfalt részéről

– árulta el a lapnak Ónodi Barna szóvivő. Hozzátette: a cégcsoportnál mindig is hangsúlyos volt a társadalmi szerepvállalás, amelyet már korábban is számos katasztrófahelyzetben gyakorolt a Duna-csoport, például a 2020-as horvátországi földrengésnél után is segítő kezet nyújtottak a rászorulóknak. Akkor adománygyűjtésbe kezdtek, de a vállalat szóvivője szerint most célravezetőbbnek látták, ha azonnali pénzügyi támogatást juttatnak el Törökországba.

(Borítókép: A Németországban élő Fatos Baruc holmijának elszállítására vár egy megrongálódott házból a törökországi Pazarcikban 2023. február 13-án. Fotó: MTI / AP / Francisco Seco)