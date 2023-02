Valentin-napon egy átlagos kedd estéhez képest lényegesen nagyobb forgalommal számolhatnak a vendéglátóhelyek, előnyt élveznek azok az éttermek, amelyek ünnepi menüvel, dekorációval, apróbb meglepetésekkel, például ajándék desszerttel vagy élőzenével kedveskednek a vendégeiknek – többek között erről beszélt az Indexnek a szerelmesek ünnepén Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke.

Mint mondta: a válságot a vendéglátóhelyek is megsínylik, az emberek most kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy étterembe menjenek, vagy ha el is mennek, kevesebb időt töltenek ott, és visszafogottabban költenek, a három fogás helyett például csak főételt esznek.

Az MSZÉSZ elnöke mindezek ellenére is pozitívumként értékelte, hogy még ha csökkent is a fogyasztás, az élet nem állt meg teljesen. Felidézte, hogy tavaly ősszel még olyan merész jóslatokat is lehetett hallani, hogy az élelmiszerárak és a rezsiköltségek megugrása miatt az éttermek 40-50 százaléka be fog zárni. Becslések szerint ehhez képest csak

a vendéglátóhelyek 10-15 százaléka húzta le a rolót.

„Ettől függetlenül minden működő étteremnek mentőövet jelent egy olyan kiemelt nap, mint február 14-e. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a párok a Valentin-napnak megadják a módját, arányaiban ilyenkor többet költenek” – mutatott rá Flesch Tamás, aki a hotelek vonatkozásában már nem tudott ilyen jó hírekről beszámolni: a keddre eső Valentin-nap nem kedvez a szállodaiparnak, mind időben, mind anyagilag kevesen engedhetik meg maguknak a több napon át tartó romantikázást, így extra vendégforgalom, telt ház közeli állapot inkább csak egy álom a szektor számára.

Esetleg azokban a szállodákban lehet ma nagyobb forgalom, amelyek külön romantikus programokkal készülnek a pároknak

– jegyezte meg a MSZÉSZ elnöke.

Hangsúlyozta: a visszafogottabb január és február után a hotelek tűkön ülve várják a tavaszt, a március 15-ei hét és a húsvét minden évben kiemelt időszaknak számít, jellemzően addig kell kibírni, a fűtési szezont és az energiaárakat figyelembe véve ez idén hatványozottan igaz.

Flesch Tamás arra a kérdésre, hogy a szállodák és az éttermek számára összességében melyik időszak volt a nehezebb, a pandémia vagy a mostani gazdasági helyzet, azt felelte, hogy az utóbbi, hiszen míg a járványra csupán egy átmeneti időszakként tekintettek, addig a válság sokáig elhúzódhat.

„Igyekszünk azonban optimisták maradni, abban bízunk, hogy még korai mérleget vonni” – tette hozzá.

Az importrózsánál jobb a hazai tulipán

A mára már erősen meghonosodott Valentin-napon jelentősen megindul, becslések szerint megduplázódik a virágok utáni kereslet, az üzletekben ebben az időszakban megsokszorozódnak a feladatok – erről már a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete tájékoztatta az Indexet.

Mint írták: a legkeresettebb ilyenkor a döntően külföldről, Afrikából (Etiópiából és Kenyából) behozott vörös rózsa, de a rózsaszín árnyalatok is egyre népszerűbbek.

Az utóbbi években szerencsére már a tavaszi hagymások (nárcisz, frézia, jácint, tulipán) is divatba jöttek, egyrészt azért, mert ezeknek a növényeknek egyébként is most van a szezonja, csak a tavaszi időszakban kaphatók, másrészt főként hazai termesztésből kerülnek forgalomba. Jobban megéri ezekből egy csokrot vagy cserepes növényt vásárolni, mint egy szál drága importrózsát

– hívta fel a figyelmet a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, hozzátéve, hogy a hazai kertészetekben megtermelt tavaszi virágok kevesebb energiát igényelnek, nem utaznak sokat, frissen kerülnek az üzletekbe, így az áremelkedés ezeknél a tételeknél csak mérsékelt. Ezzel szemben az importrózsa nagykereskedelmi ára ebben az időszakban mindig megugrik, így nem árt azok beszerzését megfontolni.

Bár a virágboltosok számára a Valentin-nap is nagy forgalmat generál, a néhány nap múlva esedékes nőnapot nem übereli, március 8-án még nagyobb kereslettel számolhatnak az üzletek.

(Borítókép: Jeff J Mitchell / Getty Images)