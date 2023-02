Nagyot drágulhat a zöldségek és a gyümölcsök ára a boltokban

Az aszály és a megugró termelési költségek miatt drasztikusan csökkent a kínálat, emiatt a közeljövőben kilőhet a zöldségek és a gyümölcsök ára Európában. Az áremelkedéshez a műtrágya kiugró drágulása, valamint a meredeken emelkedő munkaerőköltség is hozzájárulhat.

Ugyan a gyümölcsösökben is megemelkedtek a termelői árak Európában, az energiaválság a zöldségtermesztőket sokkal súlyosabban érintette. Ennek oka, hogy megdrágult az üvegházak fűtése – ha azok nem lennének, a kontinens télen importra szorulna.

A rezsiköltségek emelkedése nyomán a zöldségek ára kétszer olyan gyorsan nőtt 2022-ben, mint a gyümölcsöké. Uniós összehasonlításban egyébként Magyarországon drágult a legjobban a zöldségek és a gyümölcsök ára.

Előbbiek esetében az uniós átlagos áremelkedés kétszeresét, míg az utóbbiaknál közel ötszörösét tapasztalhatták a hazai fogyasztók, írja a Napi.hu.

A kertészeti ágazat érdekeit képviselő európai szervezet, a Freshfel azt írta, a zöldségek és a gyümölcsök még mindig olcsó élelmiszernek számítanak, arról nem is beszélve, hogy egészségesek is. Az elszálló árak a háztartások bevásárlási szokásait is megváltoztatták: a kevésbé gyakori, ám nagyobb bevásárlások váltak jellemzővé – írták.

Rossz lesz nekünk, ha kivezetik az árstopot

Nagyon nagyot drágulnak az alapvető élelmiszerek akkor, ha a kormányzat kivezeti az élelmiszerárstopot – erről beszélt több szakértő az ATV Híradónak. Mindemellett azt mondták, szükség lenne arra, hogy az árstop mielőbb véget érjen, mert minden piaci szereplőnek csak kárt okoz.

Máhr András, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkárhelyettese azt mondta az ATV Híradónak, ha megszűnik az árstop, akkor a vásárlók a legtöbb termék esetében hirtelen áremelkedést észlelnek majd, egyedül a tejnél lehet ez másképp. A szakértő azt is hozzáfűzte, hogy az árstop valójában senkinek sem szolgálja az érdekét.

(Borítókép: Jan Woitas / picture alliance / Getty Images)