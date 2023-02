Országjáráson készítik fel a gazdákat az új támogatási időszakra

Az új Közös Agrárpolitika Stratégia Tervvel változnak a területalapú támogatások szabályai, új támogatási lehetőségek jelennek meg, és indul az agrár-ökológiai program is, éppen ezért fontos, hogy a gazdák felkészülten várják a tavaszt – közölte Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető Facebook-oldalán kiemelte: a gazdák tájékoztatása érdekében az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakemberei országjárást tartanak. Legutóbb éppen Nagy István számolt be a kalocsai és környékbeli gazdáknak az Európai Unió által előírt legfontosabb változásokról a 2027-ig tartó időszakra vonatkozóan. Hozzátette: a szaktárca célja, hogy

áprilisra, az egységes kérelmek benyújtási időpontjára a termelők megismerjék lehetőségeiket és a feltételeket.

Nagy István elmondta: ezeken a fórumokon tájékoztatják majd a gazdákat az őket érintő legfontosabb újdonságokról, a támogatások igénybevételének legfőbb kritériumairól, és a megjelenteknek lehetőségük lesz arra is, hogy kérdéseket tegyenek fel. A szaktárca és a NAK tájékoztató anyagokat, videókat is közzétesz, valamint felkészíti a falugazdászokat és a szaktanácsadókat is, akikhez bármikor fordulhatnak a gazdálkodók. Az agrártámogatási rendszernek saját honlapja lesz, ahol minden fontos információt elérhetnek majd az érdeklődők.

A miniszter hozzátette: minden lehetséges eszközzel a gazdák mellett állnak, minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a legfontosabb információk minél több termelőhöz eljussanak.

A tét nagy, hiszen a tavasszal benyújtható egységes kérelmekkel öt jogcímen összesen 1340 millió euró közvetlen terület- és állatalapú támogatás igényelhető.

Közösségi oldalán a tárcavezető arról is beszélt, hogy a gazdák pénzügyi támogatása biztosított, a KAP Stratégiai Terv keretében 5377 milliárd forint érkezik a magyar agrárium finanszírozására 2027-ig. Az MTI beszámolója szerint a terv középpontjában a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések és a generációváltás ösztönzése áll. A miniszter szerint lényeges, hogy a gazdák 2023-ban tájékozottan döntsenek, behatóan ismerjék a támogatási elemeket, hogy élni tudjanak ezekkel a történelmi lehetőségekkel.

Ennyi forrás még sosem állt a mezőgazdaság rendelkezésére, bízom benne, hogy nagyon sikeres támogatási időszakot fogunk zárni

– fogalmazott Nagy István.