Csaknem egy évtizede, egészen pontosan 2014 januárja óta 9500 forintba kerül a havi Budapest-bérlet. Mivel az a cél, hogy a közösségi közlekedést használók száma elérje, majd meg is haladja a pandémia előtti szintet, a főváros törekszik arra, hogy nominálisan is szinten tartsa a mostani jegy- és bérletárakat. A pótdíjbefizetés ugyanakkor továbbra is milliárdos tétel, pedig a BKK több eszközzel küzd a bliccelők ellen.