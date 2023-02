A hét eleji erősödés után jelentősen gyengült a forint az utóbbi napokban. Péntek reggel ismét nagyot zuhant az árfolyam, drágult a dollár és az euró is.

A forint a hét elején kezdett erősödésbe, és szerda reggelre ért el kilenchavi csúcsot az euróval szemben.

Ezután viszont megfordult a tendencia, és gyengülni kezdett a magyar fizetőeszköz. A szerda reggeli 378-379 körüli szintről csütörtök éjfélre 384-ig gyengült vissza.

Utána pedig péntek reggel jött egy újabb gyengülés.

Az árfolyam nem sokkal reggel 9 előtt kezdett el visszaesni, és rövid időre még 387 fölé is szaladt a forint az euróval szemben. Azután egy kisebb korrekció ment végbe, az árfolyam jelenleg is ide-oda ingadozik:

cikkünk írásakor 386,62 forintba került egy euró.

A dollárral szemben még látványosabb volt a forint visszaesése az utóbbi napokban. Az amerikai fizetőeszköz kedd délután volt a legolcsóbb, akkor 351-352 forintért is hozzá lehetett jutni, péntek reggel azonban 364 fölé is felszaladt az árfolyam. Cikkünk írásáig ez is korrigálódott, de csak nagyon keveset: délután 14.17-kor 363,87-nél állt a dollár/forint árfolyam.

(Borítókép: Akos Stiller / Bloomberg / Getty Images)