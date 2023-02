Varga Mihály: 6,5 milliárd forintos malom segíti a védekezést az inflációval szemben

A magyar gazdaság már 5 százalékkal meghaladta a járvány előtti szintet, és az idei évben is növelheti teljesítményét – jelentette ki Varga Mihály a Gyermely Zrt. 6,5 milliárd forintból megvalósuló új malmának átadó ünnepségén, Gyermelyen.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az inflációval szembeni védekezést segíti, ha erősítjük Magyarország önellátását és élelmiszerbiztonságát – írja lapunknak küldött közleményében a Pénzügyminisztérium.

A kormány a jelenlegi veszélyes időkben is folytatja az élelmiszeripar visszaépítését, amellyel a gyártókapacitások növelése mellett a termékminőséget, a termelékenységet és az energiahatékonyságot is javítja – jelentette ki Varga Mihály. A miniszter fontosnak nevezte, hogy a kormány által támogatott beruházások védelmet nyújtanak a meglévő munkahelyeknek, miközben új munkahelyek jöttek létre. Ezeknek a lépéseknek is köszönhető, hogy a magyar gazdaság sikeresen jött ki a világjárvány okozta gazdasági visszaesésből.

A friss adatok szerint a járvány előtti GDP-szintet a magyar gazdaság mára 4,9 százalékkal haladta meg, miközben az uniós átlag 2,9 százalék. Magyarország a kilábalásban úgy ért el 2 százalékpontos előnyt az uniós átlaghoz képest, hogy a helyreállítási forrásokat a mai napig nem kapta meg Brüsszelből, szankciókat viszont igen – szögezte le a tárcavezető.

A miniszter hangsúlyozta, a 2022-es év egészében a magyar gazdaság 4,6 százalékerősödött, amellyel az uniós rangsor felső egyharmadában van. Mint mondta: a várakozások szerint a recessziót az idei évben is elkerülhetjük, 2023-ban 1-1,5 százalék lehet a bővülés, jövőre pedig már visszatérhetünk a 4 százalék körüli növekedési pályára.

A miniszter a Gyermely Zrt.-ről szólva elmondta: a vállalatcsoport az elmúlt öt évben több mint 22 milliárd forintot szánt fejlesztésekre, jelenleg már négy kontinens több mint 20 országába exportál közel 300 féle kiváló minőségű hazai tésztaterméket. A most megnyíló új üzemrész több mint 6,5 milliárd forintból valósult meg, 1,7 milliárd forintos kormányzati támogatással. A fejlesztésnek köszönhetően Gyermelyen jön létre az ország legnagyobb malomközpontja.

