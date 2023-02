Míg egy évvel ezelőtt a koronavírus-járvány jelentett akadályt az utazások terén, addig idén a gazdasági körülmények és az infláció mérsékelheti a magyarok utazási kedvét és lehetőségeit. A jelenlegi gazdasági helyzetben a lakosság fele igyekszik minél kevesebbet költeni, és negyedük gondolja azt, hogy le is kell mondania most a belföldi vagy külföldi utazásokról – derül ki a Hunguest Hotels megbízásából készült felmérésből.

A magyar lakosság 51 százalékának van szabadon elkölthető jövedelme, míg azonban 2022-ben minden negyedik válaszadó fordította ezt utazásra, addig 2023-ban már csak a lakosság ötöde nyilatkozott így. Ezzel párhuzamosan nőtt a megtakarítók aránya. Minden harmadik magyar választja az utazást és a wellnesst a feltöltődéssel járó aktivitások közül.

Magyarország lakosságának 19 százaléka biztosan részt vesz egy 1–3 éjszakás belföldi utazáson idén, ez a szám azonban 6 százalékkal kevesebb, mint 2023-ban.

Belföld a nyerő

Az idei nyaralást tekintve ár-érték arányban vezet a belföld: a válaszadók 43 százaléka szerint idén anyagilag jobban járunk, ha Magyarországon vakációzunk, míg egyharmaduk szerint azonos ár-érték arányról beszélhetünk a két utazási típus kapcsán. A kutatás rákérdezett arra is, hogyan spórolunk az utazáson, az utazni tervező magyarok 34 százaléka ezért inkább nem utazik külföldre, a belföldi nyaralást minden tizedik magyar hagyná el.

Olaszország az élen, bezuhanó Görögország

A biztosan külföldre utazók első számú választása 2023-ban Olaszország, a dobogó következő fokán Horvátországot és Ausztriát találjuk. Érdekes a Görögország iránti érdeklődés visszaesése, a 2022-es harmadik helyről a hetedik helyre került, és feleannyian jelölték meg vonzó úti célként, mint egy évvel korábban. A külföldi utazást tervezők számára valamelyest vonzóbb desztináció lett Horvátország a schengeni övezethez csatlakozása miatt – a válaszadók 58 százaléka nyilatkozott így.

A Balaton, Eger és Hajdúszoboszló a legvonzóbb

A honfitársaink által leginkább vonzónak tartott öt belföldi út cél között a Balaton dominál. Balatonfüred, Eger, Hajdúszoboszló, Siófok és Visegrád a sorrend. Ezután következik Budapest, Hévíz, Sopron, Zalakaros, Esztergom, Egerszalók, a Mátra, Szeged, Gyula és Pécs. A vármegyeszékhelyek házi versenyében diadalmaskodó Eger mellett Szeged és Pécs végzett a dobogón, Debrecen futott be a negyedik helyre, mindössze egy hajszálnyival megelőzve Nyíregyházát. Az egykori vármegyeszékhelyek továbbra is tartják erős pozíciójukat – immáron turisztikai célpontként, a top 15 desztináció között hármat is találunk Sopron, Esztergom, Gyula sorrendben.

Páros utazások az élen

A belföldön szállodai tartózkodást tervezők döntő többsége 2-3 éjszakás kikapcsolódást tervez, míg ötödük ennél is többet, 4–6 éjszakás tartózkodással számol. Minden második utazást tervező magyar a párjával utazik, harmaduk pedig a szűkebb családjával. A szállodai kategóriák közül a legismertebbek a wellness- és vízi élménnyel rendelkező szállodák (56 százalék), míg a legkevesebben a sporttematikájú szállodákról hallottak (12 százalék).

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)