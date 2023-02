Lasszóval kell fogni a magyar munkaerőt

2023 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4,699 millió fő volt, 46 ezerrel több, mint egy éve – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb foglalkoztatottsági adataiból. A munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 3,9 százalékon áll. A számokból világos, hogy a munkaerőpiac továbbra is feszes, a külföldön dolgozók száma is nőtt, így nincsenek könnyű helyzetben az új munkaerőt toborzó cégek.