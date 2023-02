Lemaradhatnak a legjobb ajánlatokról, akik nem elég gyorsak

Bár tavalyhoz képest jelentősen megnőtt a kínált utak száma az utazási irodáknál, messze vagyunk a Covid-előtti évektől, emiatt a legjobb helyek már most elfogytak. Tavaly a forintgyengülés, most az egekbe szökő repülőjegy árak és a koronavírusban leépített kapacitások lassú újjáépülése nehezíti az utaztatók dolgát.

Könnyen lehet, hogy aki nem foglalja le már februárban a nyaralását, az nem oda jut el pihenni, ahová eltervezte – jelezte az Index érdeklődésére Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke, az OTP Travel ügyvezetője emlékeztetett arra os, hogy már a koronavírus-járvány előtti években is pórul járhatott az, aki a last minute utakban bízott.

Az utazások iránt ugyanis a pandémia előtt világszerte drasztikusan megnőtt az érdeklődés. A járvány tombolása idején mélypontra zuhant a kiutazások száma, és tavaly is még nagyon sokan döntöttek úgy, hogy inkább otthon maradnak és nem utaznak külföldre. Idén azonban világszerte óriási igény mutatkozik arra, hogy az emberek immár újra kötöttségek nélküli élvezhessék a nyarat a kedvenc tengerpartjaikon vagy egyéb nyaralóhelyeiken.

Nincs elég szakember

Molnár Judit szerint a last minute utak elmaradásának egy másik oka, hogy a szolgáltatók, például a légitársaságok egyelőre szűkebb kapacitással üzemelnek. A válság nyomán a turisztikai ágazatban nemcsak itthon voltak komoly leépítések,

külföldön is sorra zártak be a hotelek és az üdülőparadicsomok, az ott dolgozó képzett munkaerő máshol keresett munkát.

Emiatt most, amikor újra beindul a szezon, sok helyen azért nem tudnak teljes kapacitással működni szálláshelyek, mert nincs elegendő szakképzett munkaerő a megnövekedett utasszám kiszolgálására. A MUISZ elnöke szerint emiatt fordulhat elő az is, hogy a vendégek néha nem a pandémia előtt megszokott szolgáltatási színvonallal találkoznak.

A gyengébb színvonalról az egyénileg utazók is tájékozódni tudnak; a nagy szállásfoglaló oldalakon megjelenő friss vélemények gyorsan visszatükrözik a munkaerőhiányt, ám a turisztikai szakértő szerint ezek ellen a kellemetlen meglepetések ellen is jobban védettek a szervezett úton lévő turisták. Egyrészt azért, mert a hazai kiutaztatóknak stabil, külföldi partnereik vannak, akik még a szezon előtt minősítették a kínálatban lévő szállásokat, illetve a menet közben felmerülő esetleges problémák orvoslásában is sokkal jobban tudnak segíteni.

Ráadásul a szervezett vendégek általában jobb ellátást kapnak az egyéni foglalóknál, hiszen a túl sok panasszal az adott szálláshely azt is kockáztatja, hogy a jövőben az irodák nem kötnek le náluk komolyabb kontingeseket, ami a stabil, tervezhető bevétel alapja.

Molnár Judit szerint a szervezett utak előnye abban is meg fog látszani az idei nyáron, hogy az egyébként már teltházasnak mutatott szálláshelyeken is lesz elérhető szoba az irodáknál, annak köszönhetően, hogy a magyar cégek jellemzően jó kapcsolatokat ápolnak a legnagyobb küldő országok – Németország, Egyesült Királyság – tour-operátoraival, nem egy esetben az ő kontingenseikből tudnak szállást foglalni az itthoni ügyfeleknek. Más kérdés, hogy itt is fontos az időtényező: az érdeklődés ezekben az országokban is csúcson van, a helyek rohamtempóban fogynak.

A forintgyengülést tavaly lenyelték az irodák

A MUISZ elnöke szerint már a tavalyi év is kedvezően alakult a koronavírus-járvány mérséklődésével. Nagy volt az utazási kedv és ezt az orosz-ukrán háború kitörése sem zavarta meg; az első híreket követően mindössze két hétig volt érezhető a kereslet visszaesése. Sőt, az elmaradó orosz turisták miatt számos országban többletkapacitások nyíltak, amelyek miatt lényegében mindenki eljuthatott oda, ahova szeretett volna.

Az, hogy mégsem volt felhőtlen a meginduló emberáradat miatt az utazási irodák öröme, az döntően az elmúlt év során októberig folyamatosan gyengülő forintnak volt köszönhető.

Az utazási irodák rendszerint a tárgyév előtti őszön szerződnek le a külföldi partnereikkel a következő szezonra, ami azt jelenti, hogy 2021 őszén 360 forint környéki árfolyam mellett állapodtak meg a szolgáltatások áraiban és ezen az árfolyamon kerültek be 2022 év elején a katalógusokba a meghirdetett utak. Miután az irodák számára a cél az épphogy visszatérő kereslet fenntartása volt, ezért az utazási irodák a nyár elejére már bőven 400 forint fölé kapaszkodó euróárfolyam ellenére is csak korlátozottan éltek a díjak emelésével – még akkor is, ha a hatályos szabályok szerint 8 százalékot meg nem haladó emelést az utazás megrendelőjének el kell fogadnia, és csak kötbérfizetés terhe mellett állhat el a szerződéstől.

Elszálltak a repülőjegy árak

A szakma bízik abban, hogy az idei évben már nem lesznek kitéve az előző évihez hasonló árfolyamkockázatnak. Ugyanakkor – ahogy azt a MUISZ elnöke is jelezte – új kockázati elemként jelentkeztek a légiközlekedés gondjai. A légitársaságok részben hasonló gondokkal küzdenek, mint a szállodák, azaz a korábban leállított kapacitások újraindítását komoly szakemberhiány nehezíti. Emellett az üzemanyagok árát jelentősen megdobta az energiaválság. Ráadásul egyértelműnek látszik a cél, hogy a több évig földre kényszerített iparág a korábbi évek veszteségeit viszonylag gyorsan ledolgozza.

mindezek miatt az elmúlt hónapokban egekbe szálltak a repülőjegy árak, akár hagyományos, akár diszkont, akár charter járatokról beszélünk.

Az idei szezonban még bizonyosan szűk keresztmetszetek miatt az utazási irodák alkuképessége minimálisra csökkent a légitársaságokkal szemben, le kell nyelniük megemelkedett költségeket, ha utasaikat el akarják juttatni a célországokba.

Az infláció miatt óvatosan terveztek

A 2023-as év tervezésekor az infláció miatt óvatosak voltak az utazási irodák, így ez is hozzájárult ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben bizony már vadászni kell a jobb ajánlatokra.

A charterezéssel foglalkozó utazási irodák 20 százalékos vagyoni garanciáinak összege ugyan több, mint kétharmadával a 2022-es 6,1 milliárd forintról újra 10 milliárd forint fölé tudott nőni az idén, ám ez az összeg még így is alig több, mint a fele a 2020-ra, még a koronavírus válság előtt betervezett utak mögé felvonultatott 19,8 milliárd forintnyi vagyoni biztosítéknak.

Vagyis még nagyon messze vagyunk a koronavírus válság előtti években meghirdetett utak számától. Ennek ellenére – bár az infláció és az árfolyam is okozhat még kellemetlen meglepetéseket –, ám Molnár Judit szerint összességében 3 szűk esztendő után idén jobb évük lehet az utazási irodáknak.

(Borítókép: Athanasios Gioumpasis / Getty Images)