Napokon belül új korszak kezdődik az Auchannál, mutatjuk a részleteket

Az eredeti terveknek megfelelően február végével lezárul az Auchan és az Indotek fúziója, így márciustól új időszámítás kezdődhet a francia hátterű kiskereskedelmi lánc hazai érdekeltségében – értesült iparági forrásokból az Index. Lapunk úgy tudja, az új felállás vezetőváltást is hoz magával: Dominique Ducoux utódja egy magyar szakember, aki az ukrán Auchan éléről tér haza.

Másfél év után pont kerülhet az Auchan és az Indotek frigyére, a felek előzetes tervének megfelelően ugyanis február végén, tehát a napokban lezárul a tranzakció, és márciustól már az új tulajdonosi szerkezet irányítja a francia hátterű élelmiszer-kiskereskedelmi lánc magyarországi leányvállalatát – tudta meg az Index.

Mint ismert, még 2021 szeptemberében jelentették be, hogy

stratégiai együttműködést köt egymással az – ingatlanbefektetéssel, -fejlesztéssel és -hasznosítással foglalkozó, Jellinek Dániel nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó – Indotek Group és az ELO,

hogy előbbi 47 százalékos kisebbségi pénzügyi befektetővé váljon utóbbi itthoni leányvállalataiban, az Auchan Retail Magyarországban, illetve a kereskedelmi lánc ingatlanportfólióját kezelő Ceetrus Magyarországban. Ezt a szándékot megerősítette a 2022 márciusában aláírt partnerségi megállapodás, de már akkor is hangsúlyozták a felek, hogy annak életbelépéséhez a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására is szükség van.

Az ügyre nagy rálátással bíró forrásaink szerint mostanra minden akadály elhárult az Auchan és az Indotek összebútorozása elől, így a terveknek megfelelően február végéig tisztázták az eddig nyitott kérdéseket, márciustól pedig elindulhat a közösen szőtt tervek megvalósítása. Hatékonyabbá tennék a beszerzést, a logisztikát és a munkaszervezést is, a vásárlói élménnyel együtt pedig a piaci részesedést is növelnék.

Új kézbe kerül a marsallbot az Auchannál

Lapunk úgy tudja, az új korszakot új vezetővel képzeli el a vállalat, így Domenique Ducoux-t Lucenkó Viktória váltja a vezérigazgatói székben.

Lucenkó kinevezésével a várakozások szerint jóval többet kap a társaság, mint a tulajdonos meghosszabbított keze, hiszen nála jobban kevesen ismerik az Auchant, illetve a kiskereskedelmi piacot.

Ez különösen fontos lehet napjainkban, hiszen a háború és az energiaválság hatására még inkább felbolydult a kiskereskedelem, mint a Covid-időszakban, pedig akkor is eltávolodott a normalitástól. Lucenkó Viktória több mint öt éve, 2018 januárjától vezeti az Auchan Ukrajnát, előtte Magyarországon az áruházlánc innovációs igazgatója, korábban áruházvezetője, azt megelőzően pedig kontrollingigazgatója volt, már 2009 óta az Auchan család tagja. Vagyis tudása, tapasztalata kiterjed a kereskedelemszakmai és a pénzügyi területekre is.

Közös stratégiai-beruházási tervek

Az Indotekkel a háttérben az Auchannál a következő hónapokban indulhat el a közös stratégiai-beruházási tervek megvalósítása, melynek célja a vezérkar korábbi kijelentése szerint az, hogy 2025-re érjék el a 15 százalékos piaci részesedést a kiskereskedelemben. Ezzel összefüggésben arra törekednek, hogy az ország teljes lakosságát elérjék a hagyományos boltokkal és az online csatornával. Ambiciózus elképzelés az is, hogy a termékpalettából a jelenlegi mintegy 80 százalékos szintnél nagyobb arányért feleljen a magyar élelmiszeripar.

A Magyarországon 24 áruházzal és 18 töltőállomással rendelkező, csaknem 6300 főt foglalkoztató kereskedelmi vállalat 2022-es pénzügyi mutatói még nem ismertek, a legutóbbi, 2021-es üzleti évben a 354,3 milliárd forintos árbevétel 8,1 milliárdos adózott eredménnyel párosult.

Viszonyításképp egy évvel korábban a valamivel nagyobb, 356,5 milliárd forintos forgalomra 6,6 milliárdos profit jutott. Ezzel az Auchan a hatodik számú áruházlánc jelenleg Magyarországon, a Lidl, a SPAR és a Tesco mellett a Coop és a CBA előzi meg.

Sok vagy kevés a 47 százalékos tulajdonrész?

A kormány korábban visszatérően hangsúlyozta, hogy a stratégiai jelentőségű ágazatokban, amilyen a kiskereskedelem is, növelni kell a magyar kézre jutó tulajdoni hányadot. Korábban többször felröppent a Tesco felvásárlása, ám a brit hátterű vállalat magyar leánya túl nagy falatnak bizonyult, hasonló okokból a SPAR szóba sem került. Üzletileg lett volna ráció a Lidl, Aldi, Penny diszkont háromszög bármely „csúcsában”, a potenciális vevői kört nem is a hiper- vagy szupermarket működési modelltől nagyban eltérő szervezeti felépítés tántorította el, sokkal inkább a német tulajdonosi háttér. Ugyancsak lehetett hallani a Metro megszerzéséről, de a HoReCa-szektor, amelyet elsősorban kiszolgál a nagykereskedelmi lánc, nem volt elég vonzó.

Éppen ezért sokakat meglepett, hogy Jellinek Dániel cégcsoportja „csak” 47 százalékkal száll be. Ezzel kapcsolatban Domenique Ducoux korábban a VG-nek úgy fogalmazott,

az egy pillanatig sem volt opció, hogy lemondjanak a többségi tulajdonosi hányadról, azaz nemhogy a 100, az 51 százalék sem képezhette a tárgyalás alapját.

Ducoux szavai szerint egyrészt ez egy francia családi tulajdonú vállalat, és döntően az is marad, másrészt fel sem merülhetett, hogy azok a munkavállalóik, akik részvényesei is a társaságnak, ne tarthassák meg az érdekeltségüket. A várakozások szerint az Indotekkel a háta mögött az Auchanra valóban dinamikus fejlődés várhat, rövidesen megismerhetjük a tervezett beruházások, fejlesztések hátterét is.

Lapunk megkereste az Auchant, hogy reagáljon az iparági értesüléseinkre, amint válaszolt a vállalat, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images)