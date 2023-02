Három sikeres sekélygázfúrást hajtott végre Kelet-Magyarországon a Mol az elmúlt két hónapban, kettőt Komádi térségében, egyet pedig Álmosdon – jelentette be hétfőn a vállalat.

A Mol tájékoztatása alapján a három új kút akár 20 ezer átlagos családi ház gázigényét is ki tudja elégíteni néhány évig. A vállalat 2019-ben indította útjára sekélygázprogramját: új technológiával a földfelszínhez közelebb eső, jellemzően kis méretű mezőket célozza meg.

Az elmúlt években 18 fúrásból 16 volt sikeres, a vállalat magyarországi, évi 1,4 milliárd köbméter gáztermelésének nagyjából 5 százalékát adja a sekélygáz.

A Mol közleménye szerint az új találatokat a modern szeizmikus mérések speciális kiértékelése tette lehetővé, amely segítségével pontosabb képet kapnak a kutatási szakemberek arról, hogy hol van nagy eséllyel gáz a föld mélyén.

Komoly beruházási tervek vannak

A fúrásokkal megcélzott gáztelepek a szokványosnál sekélyebb mélységben, általában 1500-2000 méter közelében találhatók – innen kapta a nevét. Az országban meglévő fejlett gázvezeték-infrastruktúra lehetővé teszi, hogy a megtalált telepeket nagyon rövid idő, átlagosan 5-6 hónap alatt termelésbe állítsák, és a termelt földgáz eljuthasson a lakossághoz és az ipari fogyasztókhoz.

Az eddig termelésbe állított sekélygázkutak összesen nagyjából 30-40 ezer átlagos családi ház földgázigényét tudják biztosítani. Az új kutakkal hamarosan eléri az 50 ezret.

A három új kút akár napi 750 hordó egyenértékkel járulhat hozzá a Mol napi nagyjából 32 ezer hordó egyenértékes magyarországi gáz és olaj termelésének szinten tartásához, ez évente körülbelül 44 millió köbméter gázt jelent. A kelet-magyarországi sekélygázkutak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a kimerülőben lévő mezőink termelésének természetes csökkenését ellensúlyozni tudjuk. A programban az egyik legnagyobb lehetőség, hogy más kutatási projektekhez viszonyítva alacsony kockázattal, jól tervezhetően, jó megbízhatósággal járulhat hozzá a hazai szénhidrogén-termelés csökkenésének mérsékléséhez

– ismertette Homonnay Ádám, a Mol Magyarország kutatás-termelési igazgatója. Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója kiemelte: „Egy-egy új gázkút mögött rengeteg szaktudás, munka és befektetés van, de ezek az erőfeszítések fontos célt szolgálnak, hiszen minden köbméter itthon kitermelt földgáz hozzájárul az ország és a magyar háztartások energiaellátásához. A jövőben is az a szándékunk, hogy minél több szénhidrogént találhassunk Magyarországon”.

A Mol Magyarország ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy a Vecsés határában talált kőolaj és a kelet-magyarországi sikeres sekélygázfúrások is jól mutatják: a Mol továbbra is jó úton jár, és rövid távon is eredményeket tud felmutatni a hazai kutatás-termelés fejlesztésében.

A Mol a legnagyobb földgázkitermelő Magyarországon. 2022-ben 1,4 milliárd köbméterrel a hazai termelés 90 százalékát adta, a sekélygáz aránya pedig nagyjából 5 százalékos a teljes mennyiségen belül.

A vállalat ambiciózus beruházási tervekkel rendelkezik a területen, az elkövetkező öt évben mintegy 200 milliárd forintot tervez befektetni Magyarországon a kőolaj- és földgázbányászatba. Ennek közel 60-65 százaléka földgáz, 20-25 százaléka kőolaj célú, a maradék az infrastruktúra biztonságos fenntartását, pótlását célozza.

A vállalat a bejelentését úgy zárja: a Kutatás-termelés Divízió munkájában kiemelten sikeres a meglévő mezők termelésének intenzifikálása és a sekélygázkutatási program. Ezek nélkül a hazai termelés mára a jelenlegi szint kevesebb mint felére esett volna vissza az elmúlt 5 évben.

