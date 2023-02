Figyelmeztet a Richter: Nincs helyén kezelve az ellátásbiztonság

Mintegy 28 milliárd forintot tesz ki a gyógyszeripari különadó mértéke. Ugyanakkor nem szabad, hogy a hosszú távú elképzeléseinket ez az intézkedés negatívan befolyásolja – közölte Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke a társaság tavalyi üzleti eredményeit bemutató sajtóbeszélgetésen.

Magamban káromkodtam egyet, amikor karácsonykor érkezett hír, de nem engedtem, hogy elrontsa az ünnepet.

Heves árfolyam-ingadozásoknál nehéz megjósolni a számokat, de úgy tűnik, ez a politikusoknak még nehezebb – ezt pedig már Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója hangsúlyozta. A hazai gyógyszeriparra kivetett különadó meglepetésként érte a társaságot, de remélik, hogy az intézkedés csak ideiglenes, mivel az árfolyamnyereség nem áll fenn, az árfolyamok negatív felé viszik a Richter üzleti kilátásait.

A kormánnyal történt egyeztetések azonban eddig sikertelennek bizonyultak. Ugyanakkor a Richternek mindenhol vannak külföldi leányvállalatai, és nagyon bíznak abban, hogy sikerül a kormánnyal megegyezniük az idei évet sújtó extraprofitadóról, mert ha nem, akkor felkészülnek egyéb forgatókönyvekre is.

Veszélyben az ellátásbiztonság?

Orbán Gábor szerint a gyógyszerhiányról nehéz úgy beszélni, hogy az ember ne kapja meg azt a vádat, hogy feleslegesen kelt riadalmat. A feltételei a stabil, biztonságos gyógyszerellátásnak folyamatosan szűnnek meg, egyik a másik után.

Említhető ennek hátterében a munkaerőhiány, az árak alacsony szintje miatt sok termék az önköltség szintjét sem képes elérni, az alapanyag-előállításban jelentkező nehézségek.

„Úgy látom, nincs a helyén kezelve a gyógyszerellátás biztonsága. Európában sincs, de Magyarországon pláne, hiszen a különadó minden készítményt 8 százalékkal sújt, tehát a termékek előállításának gazdaságossága ennyivel csökken” – osztotta meg Orbán Gábor.

Bővüléssel számolnak

Az extraprofitadó miatt meglepetéseket okozott a negyedik negyedév, ugyanakkor a konszolidált árbevétel 802 milliárd fölé emelkedett. Az árbevételre és a korrigált üzemi eredményre vonatkozó célt is sikeresen teljesítették. Orbán Gábor azonban azt is megjegyezte, hogy az utolsó negyedévben kivetett gyógyszeripari különadóval kapcsolatos információ nem állt rendelkezésre a célkijelöléskor.

Hasonló várakozásokat fogalmaz meg az előttük álló évre nézve a Richter, mint egy évvel korábban. Árfolyamhatások nélkül 10 százalékos emelkedést szeretnének elérni minden soron

– tájékoztatott Orbán Gábor, aki hangsúlyozta, hogy egyes termékek kiemelten fontosak a nőgyógyászati piacvezetői státusz elérésében: az egyik az Evra, amely esetében elérhetőnek látja a 80 millió dolláros forgalmat, a másik a Demfola, amelynél 60 millió eurót céloztak meg, a Drovelis esetében 30-at. Ezek a termékek továbbra is a felfutó szakaszban vannak.

Zászlóshajó a nőgyógyászat

Tavaly a nőgyógyászati árbevételük 65 milliárd forinttal, azaz 38,6 százalékkal haladta meg a bázisévben elért értékeket. Ezen termékek árbevétele Ukrajna kivételével valamennyi régióban növekedni tudott.

A nőgyógyászati termékcsoport forgalma elsősorban az orális fogamzásgátlók árbevételének, illetve az Evra-értékesítés után elszámolt royalty és a közvetlen termékértékesítésnek köszönhetően emelkedett. Az árbevétel alakulásához nagymértékben hozzájárult a Drovelis forgalma. A terméket 2021 második negyedévében vezettük be a piacra. A fentieken túlmenően a sürgősségi fogamzásgátló Plan B és bizonyos szteroid hatóanyagok értékesítése is tovább növelte az USA-ban elért forgalmukat.

Nőgyógyászati portfóliójuk innovatív készítményekkel történő bővítését és a piacok számának növelését célzó elkötelezettségükkel összhangban 2022 negyedik negyedévében törzskönyvi engedélyt kapott többek között Csehországban, Szlovákiában és a balti államokban a Ganirelix, egy asszisztált reprodukciós technikában (ART) használatos készítmény, Bulgáriában a Lidbree, illetve Horvátországban az Escapelle ODT (szájban oldódó tabletta) – derült ki a jelentésből.

Más gyógyszerek is hasítanak

A központi idegrendszer kezelésére szolgáló cariprazine 2022-ben 51 országban volt elérhető világszerte, ideértve az Egyesült Államokat és Magyarországot. Azon országok többségében, ahol létezik gyógyszertámogatási rendszer, a cariprazine felkerült a támogatott termékek körébe.

2022-ben a Vraylar royalty árbevétele 138,15 milliárd forintot tett ki, amely nagymértékben hozzájárult a vizsgált időszakban realizált árbevételükhöz. A fenti értékek tartalmazzák az AbbVie harmadik és negyedik negyedévben realizált kanadai értékesítése után elszámolt royalty összegét is.

A bioszimiláris portfólióban 2022-ben a teriparatide árbevétele 20,911 milliárd forintot tett ki. Az originális készítmény szabadalomlejáratát követően a Richter 2019 augusztusában elkezdte bioszimiláris készítménye, a Terrosa értékesítését az Európai Unióban. Emellett a készítményt a Mochida Pharmaceuticals licencbe vette, és 2019. november végén elindult a termék forgalmazása a japán piacon is. Fentiek mellett a terméket Dél-Koreában 2020-ban a Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. vitte piacra, míg Kanadában ugyanabban az évben az Avir Pharma Inc. vezette be. Izraeli partnerük, a Dexcel Pharma 2020-ban kapott törzskönyvi engedélyt, és a készítményt 2021 márciusában vezette be az izraeli piacra. A japán piacon 3,809 milliárd forint árbevételt könyveltek el, ami a készítmény teljes forgalmának 18 százalékát tette ki.

(Borítókép: Róka László / MTI)