Jó hír a lakásvásárlóknak, visszatért a magyarok egyik kedvenc megtakarítása

Március 1-jétől újra lehet szerződéseket kötni az OTP Lakástakarékpénztárnál. Az ügyfelek most is nagyjából ahhoz hasonló mértékű hozamot érhetnek el, mint a korábbi konstrukciókkal.

2018-ban nagy érvágást jelentett a magyar lakosságnak az, hogy egy parlamenti törvénymódosítással megszüntették a lakástakarékok állami támogatását. Az utolsó napokban, amikor még kedvezményesebb feltételek mellett lehetett szerződést kötni, hosszú sorok kígyóztak a bankfiókok előtt.

Az állami támogatás megszűnésével a megtakarítás hozama és ezzel együtt a népszerűsége is visszaesett. 2019 végén az OTP Lakástakarékpénztár fel is függesztette az új szerződések kötését. Ugyanígy tett az Erste és az Aegon is, egyedül a Fundamenta maradt meg a piacon.

Az OTP most a honlapján közölte, hogy március 1-től ismét megnyitják lakástakarék-pénztárukat. A bank két, eltérő futamidejű szerződést kínál lehetőségként: az egyik 4 évre, a másik 8 évre szól:

előbbi esetén 10 százalékos, az utóbbi esetén pedig 30 százalékos lakástakarék prémium-jóváírást ad a bank (ez megegyezik a korábbi állami támogatás mértékével).

Mindkét konstrukcióban havonta 10 ezer és 50 ezer forint közti összeget fizethetnek be az ügyfelek (de akár több számlát is lehet nyitni). Az így megtakarított pénzt aztán fel lehet használni lakás, ház vagy lakótelek vásárlására; lakás vagy ház felújítására, bővítésre, korszerűsítésre; vagy lakáscélú hitel kiváltására.

Az OTP ezzel a két konstrukcióval kemény verseny elé állítja a 2018 után is talpon maradt Fundamentát. A másik pénzügyi intézet ugyanis jelenleg 5 és 30 százalék közti jóváírást ajánl a saját termékeinél, de kizárólag a 16 évre köthető megtakarításoknál adja meg a korábbi állami támogatást pótló, 30 százalékos jóváírást.

