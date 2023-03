Újabb bolt csökkentette egy alapvető élelmiszer árát

Az Aldi után most a CBA is olcsóbban adja a trappistát. A cég közölte, a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó árelőnyt teljes egészében továbbadják a vásárlóknak.

A CBA 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtott végre a trappista sajtoknál március 1-jétől – közölte a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója a Világgazdasággal. Fodor Attila elmondta, a vásárlók már az alacsonyabb áron kapják az említett termékeket.

A CBA döntésének előzménye, hogy az Aldi Magyarország szerdán bejelentette, cégük folytatja az alapvető élelmiszerek körében a tartós és jelentős árcsökkentést, így az áruházlánc terméktől függően 20-23 százalékkal alacsonyabb áron kínálja öt gyártói és saját márkás magyar beszerzésű trappista sajtjait.

A CBA és a Príma hálózat a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó árelőnyt teljes egészében továbbadja a vásárlóknak

– emelte ki Fodor Attila.

A Világgazdaság iparági forrásai kifejtették az Aldi árcsökkentésének okát.

„Nem szimplán arról van szó, hogy a valóban brutális kiskereskedelmi árverseny miatt az Aldi lejjebb vitte a trappista árszintjét, hanem a beszállítók engedtek a beszállítási árakból. Vagyis annyi történt, hogy ezt az árcsökkenést nem tartotta magánál az Aldi, hanem átengedte a fogyasztóknak” – mondták, hozzátéve, hogy „ezzel persze végeredményben valóban mérséklődtek a polci árak, ami különösen üdvözlendő a lassan másfél éve tartó drágulási folyamatot elnézve, de voltaképpen nem az történt, hogy az Aldi lemondott volna a maga hasznáról. Pusztán olcsóbban jut hozzá az adott termékekhez”.

Az árcsökkentés lavinaként indult, miután az Aldi február elején bejelentette, hogy a nemzetközi és a magyar tejpiaci helyzetnek köszönhetően 20 százalékkal csökkentette a legnépszerűbb vajtermékei árát.

Egy nappal később a Lidl is hasonlóan tett, ahogy a CBA és a Penny is, valamint a SPAR is csökkentette a náluk kapható vaj árát.