Több tonna szemetet gyűjtöttek össze az erdőkben

Húsztonnányi szemetet szállítottak el az erdőkből két év alatt. Egy applikáción is be lehet jelenteni az illegális szemétlerakatokat.

Az állami erdőgazdaságok elkötelezett hívei a természeti környezet megóvásának, magas szakmai színvonalon gyarapítják és felügyelik hazánk természeti örökségét. Kiemelt figyelmet fordítanak az általuk kezelt erdőterületek hulladékmentes állapotban tartására. 2020-tól 2022 év végéig közel húsztonnányi illegális szemétlerakatot szüntettek meg erdeinkben – írja közleményében az Agrárminisztérium.

Segítség a kirándulóktól

Nincs annál szomorúbb látvány, mint amikor az ember családjával kirándul, és az erdőben szeméthalmokat, illegális hulladéklerakatokat talál. A Tisztítsuk meg az országot! projekt keretében az erdők, mezők is mentesülnek a hulladéktól, mert a programba bekapcsolódtak az állami erdészeti társaságok is a kezelésükbe tartozó területek illegális hulladéktól való mentesítésével.

A program lebonyolítása érdekében jött létre a HulladékRadar applikáció, amellyel az erdő látogatói az erdőben elhelyezett és észlelt illegális hulladék alapadatait és helyszínét is bejelenthetik.

Az alkalmazást használók jelzései nyomán eddig 2728 köbméter illegális hulladékot, míg a társaságok által felfedezett illegális lerakóhelyekről az állami erdőgazdaságok további 16 465 köbméter szemetet és veszélyes anyagot szállítottak el. Sajnálatos módon azonban az elmúlt években tovább nőtt az illegális lerakatok száma.

Higany és salétromsav

A NEFAG Zrt. kezelésében lévő, Csemő határában található erdőterület szegélyén a napokban többhordónyi azonosítatlan – feltételezhetően veszélyeshulladék- – anyagot találtak az állami erdőgazdaság munkatársai. A hordók közelében többládányi egyéb, szintén a környezetre ártalmas anyagot is leraktak. Az illetékes hatóságokkal együttműködve a vizsgálatok alapján kiderült, hogy számos, a környezetre rendkívül veszélyes anyag került kihelyezésre, amelyek elszállítása és ártalmatlanítása megtörtént. A kihelyezett anyag többek között kadmium-klorid, higany, salétromsav és ólom-acetát volt.

A gyors észlelésnek és beavatkozásnak köszönhetően az anyagok nem károsították a környezetet. A rendőrség bűnügyi szemlebizottsága is megvizsgálta a helyszínt, és hivatalból indított eljárás keretén belül jelenleg is nagy erőkkel folyik a nyomozás az elkövető(k) ellen. Az illegális hulladéklerakás szabálysértésnek vagy akár bűncselekménynek is minősülhet Magyarországon. A veszélyes hulladék illegális elhelyezésének büntetése már öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Az Agrárminisztérium azt kéri, aki valahol illegális szemétlerakatot észlel, jelezze a HulladékRadar applikáción keresztül.

(Borítókép: Agrárminisztérium)