Készül az Európai Bizottság válasza a magyar kormány javaslatára

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter bejelentette, a magyar kormány elküldte a hivatalos ajánlatát azzal kapcsolatosan, hogyan oldható fel az összeférhetetlenségi probléma az egyetemek kuratóriumaiban.

A Szabad Európa a saját forrásaira hivatkozva úgy értesült, hogy az Európai Bizottság a korábban a magyar kormány által javasolt módosításoknál szűkebbre vonná a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi tagságának körét. Az Európai Bizottság által a magyar kormánynak a héten átnyújtott javaslat részben átfedést mutat az utóbbi ajánlatával, részben ugyanakkor több tekintetben is túlmegy azon – fogalmaztak cikkükben.

ennek értelmében Nem vonatkozna a kuratóriumi tagságot érintő korlátozás a polgármesterekre és beosztottjaikra.

Brüsszel az alábbi állami és köztisztviselői funkciókat tartana távol a kuratóriumoktól a testület által megállapított politikai összeférhetetlenség kiküszöbölése érdekében. Ennek alapján a politikai döntéshozók közül nem kerülhetne be az egyetemek vezetésébe a mindenkori miniszterelnök, a miniszterek, politikai államtitkárok, a miniszterelnökség és a minisztériumok politikai igazgatói. Valamint a magas rangú kormánytisztviselők kategóriájában a közigazgatási államtitkárokra és az államtitkár-helyettesekre, továbbá a kormány- és a miniszteri megbízottakra vonatkozna a korlátozás.

Korábban arról is érkeztek hírek, hogy Brüsszel nehezményezi az élethosszig tartó kuratóriumi kinevezéseket, így erről is módosítást nyújtott be a kormány. Ám most a lap úgy értesült, hogy Brüsszel hatéves és egyszer újabb hat évvel meghosszabbíthatónál mindenképpen rövidebb időben határozná meg az alapítványi kuratóriumi tagok mandátumát.

