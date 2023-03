Bizonyos régiókban átmeneti ellátási nehézségek is kialakulhatnak a jövőben a gázolajárak egyre inkább emelkedő szintje miatt, ugyanakkor mindezt több tényező is befolyásolja.

Tartósan magas vagy egyre inkább emelkedő gázolajárakra kell számítani a jövőben, emellett annak is növekszik az esélye, hogy átmeneti ellátási nehézségek is lehetnek bizonyos régiókban – mondta az InfoRádiónak Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

A szakértő szerint még néhány hónapot kell várni arra, hogy kiderüljön: a szankciók által okozott logisztikai nehézségek ellátási problémát idéznek-e elő Európa valamelyik régiójában.

Hozzátette: a finomítói árrések a szankciós intézkedések előtt is igencsak magas szinten voltak, és ez a jövőben is így marad. Hortay Olivér meglátása szerint nem várható, hogy ezek csökkenjenek a jövőben.

A Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője arról is beszélt, hogy az európai finomítók piaci ereje is tovább növekszik az orosz finomítottolaj-termékek kiesésével, illetve a távolabbi beszállítók belépésével. A finomítói árrések emiatt inkább emelkedhetnek, semmint csökkenhetnek,

ezért tartósan magas, esetleg még növekedő dízelárakra lehet készülni, ráadásul egyre nagyobb az esélye annak is, hogy átmeneti ellátási problémák forduljanak elő bizonyos régiókban.

Utóbbi esetben a helyreállítási költség is magasabb lesz. Hortay Olivér azonban azt is megjegyezte, hogy az elmúlt hetekben nem voltak tapasztalhatók hasonlók a nagy mennyiségű készletek miatt, így alighanem a következő hetekben sem kell ilyesmire számítani.

A szakértő arra is kitért, hogy az enyhe időjárás miatt kevesebb gázolaj fogy globálisan is, egyes sajtóhírek pedig arról számoltak be, hogy az orosz tengeri tárolókban évek óta nem volt ennyi finomított termék, amelyet most nem is tudnak értékesíteni.

Hortay Olivér ezzel kapcsolatban úgy látja, elképzelhető, hogy nem is akarják a jelenlegi alacsonyabb áron eladni, hanem kivárnak az árak újbóli emelkedéséig.

(Borítókép: Mark Renders / Getty Images)