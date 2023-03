Olyan magas a maginfláció, hogy az Európai Központi Banknak nincs sok választása

Philip R. Lane, az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza úgy véli, hogy az euróövezetben március után is folytatódni fog a kamatemelés.

A szakember egy dublini fórumon hétfőn azt mondta, hogy

a maginflációs adatok azt jelzik, hogy az EKB márciusi kamatemelési döntése után további növelésre lesz szükség.

Philip R. Lane szerint a kamatalakítás szempontjából a közeljövő legfontosabb adatai az eurózóna márciusi és áprilisi inflációjáról szóló jelentések, az első negyedévi GDP-számok, a piaci hangulatról szóló közvéleménykutatási felmérések, továbbá a foglalkoztatásról és a bérek alakulásáról szóló új adatok lesznek.

Tovább folytatódhat az emelés

Az EKB következő kamatdöntő ülése március 16-án lesz. Elemzők biztosak abban, hogy ekkor 50 bázisponttal nő az irányadó eurókamat, már csak azért is, mert az EKB az előző, februári kamatdöntő ülése után maga jelentette be, hogy márciusi kamatdöntő ülésén is 50 bázispontos emelést tervez.

Február eleji ülésén az EKB 50 bázisponttal emelte a kamatszintet a jelenleg érvényes 2,50 százalékra.

Az EKB tavaly 3 százalékponttal emelte a kamatot mínusz 0,5 százalékról indítva. A piac arra számít, hogy az irányadó kamat idén eléri a 4 százalékot – összegezte az MTI.

Az MNB sem tágít

Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, Magyarországon a Monetáris Tanács változatlanul, 13 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot. A döntésnek nincs nagy jelentősége, hiszen előző év október közepe óta az egynapos betéti gyorstender 18 százalékos kamata az irányadó, amelyről minden reggel dönt a jegybank.

A jegybanki indoklásból többet tudhattunk meg a döntés hátteréről, illetve Virág Barnabás, a jegybank alelnöke online háttérbeszélgetést tartott a monetáris politika aktuális kérdéseiről, amelyről az Index is tudósított.