Navracsics Tibor szerdán újra Brüsszel felé veszi az irányt

Korábban az Index megkereste Navracsics Tibor kabinetét azzal kapcsolatban, hogy Ujhelyi István értesülései szerint az Európai Bizottság nem fogadja el a kormány módosításait az alapítványi fenntartásba került egyetemek kuratóriumi tagjainak összeférhetetlenségi vonatkozásában.

Az alábbi választ kaptuk:

Egy tárgyalási folyamat kellős közepén vagyunk, aminek a következő része Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerdai brüsszeli megbeszélései lesznek, ahol, mint mindig, megállapodásra törekszünk majd. Ezt tettük akkor is, amikor az unió illetékesei korábban egyvalamit, a miniszterek és államtitkárok távozását kérték a kuratóriumokból. Ezt is teljesítettük már.

Ujhelyi István azt is tudni véli, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem lát elégséges előrelépést az igazságügyi rendszer reformjánál sem, de ennek határideje egyébként is csak március vége. A várható változtatásokról itt írtunk bővebben. Az ügyben civil szervezetekkel egyeztetett az Igazságügyi Minisztérium, a találkozó részleteiről őket és a tárcát is kérdeztük.

„Frusztráló a helyzet”

A hétvégén Szijjártó Péter hosszabban beszélt az EU-s forrásokról az N1 horvát hírtelevíziónak, és „frusztráló helyzetnek” minősítette a Magyarország és az Európai Unió között az uniós forrásokról folyó tárgyalásokat – vette észre az ATV.

Ezek nem humanitárius adományok, hanem azokat az európai, köztük a magyar emberek teljesítménye adja. Az, hogy európai pénzek egy részét nem adják oda Magyarországnak, hanem politikai okokból megtagadják, elfogadhatatlan

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is megjegyezte, hogy a források befagyasztása nem jelent problémát a magyar költségvetés szempontjából, és ezt a tavalyi, csaknem 5 százalékos gazdasági növekedéssel és a beruházások nagy számával magyarázta.

Szijjártó Péter szerint Brüsszelnek nem tetszik az, ahogy a magyar kormány az országot kormányozza, hogy ellenzi a föderalizmust, kiáll a nemzeti hatáskörök mellett.

Mi egy jobboldali, hazafias, keresztény kormány vagyunk, amely teljesen szembemegy a főáramlattal, és ezt Brüsszel nem képes megemészteni. Azt akarják, hogy elbukjunk. Ezt akarták a legutóbbi választások alkalmával is

– fogalmazott Szijjártó Péter.

(Borítókép: Navracics Tibor 2023. január 23-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)