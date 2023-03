Holland kézbe kerül a Sopron Bank

A hollandiai székhelyű Trive Financial Holding felvásárolta a Sopron Bankot, új üzletággal bővítve meglévő globális befektetési és hitelezési tevékenységét – derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből. A bank Trive Bank Hungary Zrt. néven szolgálja majd ki ügyfeleit, és része lesz a Trive Financial Holding leányvállalatainak, amelyek az Egyesült Államoktól Európáig, Afrikáig és Ausztráliáig terjednek az egész világon.

A Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett Sopron Bank regionális nyugat-magyarországi bank volt, 20 éves magyarországi múlttal. A Trive Bank egy új és megbízható módszert mutat be az ügyfelek digitális banki tapasztalatainak növelésére, így mostantól teljesen digitálisan fog működni.

– mondta Engin Çubukçu, a Trive Financial Holding vezérigazgatója és elnöke, aki reményét fejezte ki arra, hogy Trive Bank lehetővé teszi számukra, hogy megvessék a lábukat Magyarországon, és olyan hazai kínálatot nyújtsanak, amely tükrözi a Magyarországgal kapcsolatos ambícióikat.

A Trive Financial Holdingról

A hollandiai székhelyű Trive Financial Holding egy pénzügyi vállalatcsoport, amely a legmodernebb technológián keresztül globális befektetési és hitelezési termékeket kínál, valamint kockázati tőkebefektetésekkel rendelkezik, amelyek a FinTech cégekre összpontosítanak. A Trive küldetése, hogy a következő generációs pénzügyi szolgáltatási élmény biztosításával képessé tegye ügyfeleit pénzügyi útjukra. A csoport globális befektetési, hitel- és banki szolgáltatásokat kínál a Trive Investment B.V.-n, a Trive Credit B.V.-n és a Trive Bankon keresztül.

A Csoport 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalatain keresztül a Trive pénzügyi termékek széles választékát kínálja azokban az országokban, amelyekben a leányvállalatok működnek, beleértve az Egyesült Királyságban működő Financial Conduct Authority (FCA), az Australian Securities and Investments Commission (ASIC) és a máltai engedélyeket. A Financial Services Authority (MFSA), a Türkiye Capital Markets Board (CMB), a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) az Egyesült Államokban, a Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Dél-Afrikában, a Mauritius Financial Services Commission (FSC) és a Magyar Nemzeti Bank.