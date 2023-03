Ismét földgázt talált a Mol Magyarországon

A Mol tavaly ősszel Vecsés közelében talált egy nagy méretű, eddig ismeretlen kőolajmezőt. Az energiavállalat azonban földgáz után is kutatott az utóbbi hetekben, és korábban írtunk arról, hogy három helyen is sikeres fúrásokat végeztek Komádi és Álmosd települések térségében.

Most a Portfolio számolt be arról, hogy a két helyen ismét fúrást végzett a vállalat. Az egyik helyszínen, Monostorpályi közelében már biztos, hogy sikerrel jártak,

ott valószínűleg már az idén megindulhat a termelés.

A Portfolio szerint Monostorpályinál több rétegben fedeztek fel földgázt, és a rétegek termelési hozama várhatóan változó lesz. A portálnak Homonnay Ádám, a Mol Magyarország kutatási és termelési igazgatója azt mondta, hogy a település közelében tavaly év vége óta már negyedik alkalommal hajtottak végre sikeres sekélygázkútfúrást.

Homonnay azt is hangsúlyozta: mivel a gázinfrastruktúra jól ki van építve Magyarországon, ezért gyorsan meg tudják kezdeni a termelést az új kutaknál. A legutóbb bejelentett három kútból egynél ez már meg is történt, ezért is bíznak abban, hogy Monostorpályiban is meg tudják kezdeni a termelést még az idén.

Az előzetes felmérések szerint

a kútnál évente 12,8 millió köbméternyi földgázt tudnak majd kitermelni, amivel 7-8 ezer háztartást láthatnak el 2-3 évig.

A Mol hétfőn számolt be arról, hogy Üllő térségében is ígéretes kutatásokat végeznek a szénhidrogén-iparágban. Ott a kutatás még kezdeti fázisban van, de arra számítanak, hogy kőolajat fognak találni a mélyben.

(Borítókép: Dolgozók az R-69-es fúrótoronynál Monostorpályiban, a Mol sekélygáz-kitermelési programjának egyik helyszínén 2023. március 6-án. Fotó: Mol / MTI)