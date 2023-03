Újra elérhető ez a népszerű termék az Aldiban

Az Aldiban ismét elérhető a több elemből álló fa játszóház, melynek ára 350 ezer forint. Korábban az üzletlánc jelezte, hogy az alapvető élelmiszereknél továbbra is jelentős a kereslet, míg a ruhanemű, a non-food termékek iránt mérsékelt az érdeklődés.

Az Aldi üzleteiben újra elérhető a népszerű fa játszóház, amihez csúszda, homokozó és mászófal is jár. A termék 349 990 ezer forintba kerül. A diszkontokat a magyar családok már megrohamozták miatta.

Március 12. és április 2. között online is meg lehet rendelni a kerti játékot, a készlet erejéig. A kisházat – mely előre gyártott elemekből áll – a vásárlónak kell összeszerelni – számolt be a Pénzcentrum.

Mint megírtuk, a Magyarországon lévő kiskereskedelmi láncok több árucikk árának csökkenéséről számoltak be. Az Aldi Magyarország jelezte, az alapvető élelmiszereknél továbbra is jelentős a kereslet, míg

a ruhanemű, a non-food termékek iránt mérsékelt az érdeklődés.

Az Aldi mellett a Lidl, a Spar, a Tesco és a CBA is arról számolt be, hogy a saját márkás termékek forgalma megnövekedett, a fogyasztók pedig tudatosabban vásárolnak. Az alábbi cikkünkben részletesen is írtunk a magyarországi helyzetről.