Több mint egymilliárd eurónyi cipő maradt az Adidas nyakán Kanye West miatt

Az Adidas közölte, hogy továbbra sem sikerül eladnia a Kanye West által tervezett, Yeezy márkájú árucikkeket, így 1,2 milliárd euró értékű eladatlan edzőcipő maradt a cég nyakán – számolt be szerdán a The Telegraph.

A sportruházati márka figyelmeztetett, hogy ha nem sikerül eladni a Yeezy-készletet, az 500 millió euróval nyirbálná meg a cég üzleti nyereségét. Ez azt jelenti, hogy 30 év óta először lenne veszteséges a vállalat.

Az Adidas szerint mindössze 15-30 százalék esély van arra, hogy eladja a West által tervezett Yeezy márka darabjait.

A vállalat most azt javasolta, hogy a befektetők éves kifizetéseit részvényenként 70 centre (79 százalékkal) csökkentse, aminek következtében az Adidas részvényárfolyama szerdán 3 százalékkal is visszaesett.

Tavaly októberben bontották fel a szerződést

Amint arról beszámoltunk az Adidas tavaly októberben felbontotta a szponzori szerződést Kanye West Grammy-díjas amerikai rapperrel antiszemita kijelentései és más szélsőséges, gyűlölködő megnyilvánulásai miatt.

Ekkor közölték: a zenész kijelentései és cselekedetei elfogadhatatlanok, gyűlöletkeltők és veszélyesek, valamint sértik a cégnek a sokféleségről és a befogadásról, a kölcsönös tiszteletről és a korrektségről vallott nézeteit.

Korábban már a Twitter és az Instagram is felfüggesztette Kanye West profilját a zenész antiszemita megjegyzései miatt. Ügynöksége, a CCA is megszakított vele minden kapcsolatot, az MRC film- és tévéstúdió pedig lefújta tervezett dokumentumfilmjét az énekesről. Többek között a Balenciaga divatház is szakított az énekessel.

(Borítókép: Kanye West 2016. június 28-án. Fotó: Jonathan Leibson / Getty Images)