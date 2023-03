Tízezrek, százezrek járhatnak vissza a rezsiből, meglepetés jöhet az évközi elszámolásnál

Vannak, akik már megkapták, sokakhoz azonban csak később érkezik meg az a számla, amely a rezsit átalányban fizetők évközi elszámolását tartalmazza. Azok, akik átlagon alul fogyasztották, akár több százezer forintot is visszakaphatnak az előző hónapokban történt befizetéseik után.

A kormány tavaly nyáron jelentette be, hogy az energiaválság miatt megváltoznak a rezsicsökkentés szabályai, és ezáltal nem mindenkire fog vonatkozni a rezsicsökkentett árszabás a gáz- és áramfogyasztásnál (bár a háztartások többsége továbbra is kedvezményes áron kaphatja az energiát). A rezsiváltozás már a fogyasztási számokon is tükröződött az utóbbi hónapokban.

Ez, valamint az idei enyhe tél magyarázza meg azt, hogy sok fogyasztó az utóbbi hónapokban jóval többet fizetett átalányban a tényleges gázfogyasztásánál. Van, aki már meg is kapta a számlát arról, hogy az előző hónapok átalányfizetése után mekkora túlfizetése gyűlt össze. A Pénzcentrum egyik, többgenerációs családi házban élő olvasója például arról számolt be,

hogy 625 ezer forintos túlfizetésről kapott értesítést az évközi elszámolás címén.

Azt is meg kell jegyezni, hogy az illető helyzete különleges, mert többgenerációs családi házban élnek, és az előző nyári rezsiemelés óta átalányban valamivel több mint 120 ezer forintot fizettek havonta. Ráadásul csak nemrég tudták igényelni a többgenerációs házakra vonatkozó, kedvezményes gázmennyiséget.

„Többször átszámoltuk, hozzáértővel is, ez bizony ennyi túlfizetés” – mondta a Pénzcentrum olvasója a túlfizetésről. A portál több szakértőt is megkérdezett erről, akik elmondták, hogy valószínűleg tömeges jelenség lesz ez a következő hónapokban.

Százezres nagyságrendben járhat vissza a pénz?

Hogy hány embernek lehet hasonló túlfizetése, az erősen kérdéses. Amit biztosan lehet tudni, az az, hogy a gázellátásban 3,5 millió lakossági fogyasztó van (az áramellátásnál pedig 5,6 millió van).

A szakértők szerint az ügyfeleknek nagyjából 50-70 százaléka lehet az, aki átalányt fizet, vagyis a gázfogyasztásnál 2 millió körül lehet azoknak a háztartásoknak a száma, akik már kaphattak, vagy a későbbiekben kapnak értesítést arról, hogy miként alakultak a befizetéseik. Balogh József energetikai szakértő a Pénzcentrumnak nyilatkozva azt mondta:

várhatóan tömeges jelenség lesz, hogy a fogyasztók tízezres vagy százezres nagyságrendű túlfizetésről kapnak értesítést a szolgáltatótól.

Mint mondta, ez annak köszönhető, hogy 1901 óta az idei volt a második legenyhébb tél, és annak, hogy a lakosság is jobban odafigyelt, kevesebbet fogyasztott a szokásnál. Emiatt fogyasztók százezrei kaphatják majd vissza a túlfizetésüket,

a rossz hír viszont az, hogy az elszámolási időszak csak a nyáron lesz – tehát a szolgáltató addig megtarthatja a pénzt.

A nyáron a fogyasztók két opció közül választhatnak majd: visszakérik a pénzt, vagy inkább a későbbi fogyasztás terhére számolják el a túlfizetett összeget. Balogh József szerint „ismerve azt a magyar mentalitást, hogy ha egy kis pluszpénzhez jutunk, azonnal elköltjük”, az utóbbi lehet a jobb döntés. Hozzáfűzte azt is: a szolgáltató üzletszabályzata értelmében nem is minden esetben van lehetőség arra, hogy egy összegben visszakérjék a fogyasztók a túlfizetésüket.

Vannak olyanok is, akik fizetési elmaradásuk van

Amellett persze, hogy a fogyasztók többsége valószínűleg túlfizette a számláját, kisebb számban lehetnek olyan fogyasztók is, akik többet fogyasztottak, mint amekkora átalányra be voltak jelentve, és emiatt fizetési elmaradásról kaptak vagy kapnak értesítést. Az utóbbi hetekben ezt már jópáran felpanaszolták a közösségi médiában is.

Balogh József ezzel kapcsolatban arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy április 30-áig kell felülvizsgálni az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci árakat. Mint mondta:

van esély arra, hogy a kormányzat csökkenti a lakossági piaci árat, mivel az utóbbi hónapokban csökkent a földgáz nemzetközi piaci ára.

„Véleményem szerint a mostani tarifákat meg lehetne felezni, de akár harmadolni is, viszont a kormányzat óvatosan fog hozzáállni a kérdéshez. Hiszen, ha valami váratlan történik a háborúban, például megsérül a Déli Áramlat gázvezeték, akkor hirtelen megint vissza kellene emelni az árat” – összegezte a szakértő, hozzátéve: valószínűleg felezés, harmadolás nem lesz a tavasszal, de arra azért jó eséllyel lehet számítani, hogy valamilyen mértékben csökken majd az átlagfogyasztás feletti rezsiár április végétől.

