Saját várost akar építeni Elon Musk

A földtulajdonosokkal és ingatlanügynökökkel folytatott megbeszéléseken Musk és cégeinek alkalmazottai egyfajta texasi utópiaként írták le vízióját a Colorado folyó mellett, ahol alkalmazottai élhetnének és dolgozhatnának − írta meg a The Wall Street Journal.

A Boring Company, Musk alagútépítő vállalkozásának vezetői megvitatták a Bastrop megyében, Austintól mintegy 35 mérföldre fekvő város bejegyeztetését, ami lehetővé tenné Musk számára, hogy saját településén belül bizonyos szabályokat ő állapítson meg, ami felgyorsítaná terveit − mondták a Musk projektjeit ismerő források.

Azt mondják, Musk és vezetői azt szeretnék, ha az Austin környéki alkalmazottak, köztük a Boring, az elektromos autókat gyártó Tesla és a SpaceX űrkutatási vállalat munkatársai a piaci ár alatti bérleti díjakkal elérhető új otthonokban élhessenek.

A tervezett város a Boring és a SpaceX most épülő létesítményei mellett van. A Facebook-fotók és a várost ismerő források szerint a helyszínen már van egy moduláris házakból álló csoport, egy medence, egy szabadtéri sportpálya és egy edzőterem. Az oszlopokról lógó táblákon az áll: „welcome, snailbrook, tx, est. 2021”.

A Snailbrook a Boring kabalafigurájára utal. Amikor Musk elindította az alagútépítő vállalkozást, kihívást intézett az alkalmazottakhoz, hogy olyan fúrógépeket építsenek, amelyek „gyorsabban mozognak, mint egy csiga”.

Néhány Boring-alkalmazott, köztük Steve Davis, a vállalat elnöke és Musk egyik jobbkeze, időnként még nagyobb terveket is felvázolt, beleértve egy egész város megépítését is a The Wall Street Journal forrásai szerint. A Boring alkalmazottainak tavalyi, a teljes személyzetet érintő megbeszélésén Davis azt mondta, hogy polgármester-választást kellene tartaniuk.

Musk, korábbi barátnője, Grimes, Kanye West és West építésze tavaly többször is megvitatták, hogyan nézhetne ki Musk városa a lap forrásai szerint. Ezek a megbeszélések az egyik forrás szerint nagy vonalakban tartalmaztak elképzeléseket és néhány vizuális elemet, de konkrét tervek nem születtek.

Egyelőre nem adtak be hivatalos kérelmet

A texasi törvények szerint egy városnak legalább 201 lakosának kell lennie ahhoz, hogy kérelmezhesse a bejegyzést, amit egy megyei bírónak kell jóváhagynia. Bastrop megye egyelőre nem kapott kérelmet Musktól vagy bármelyik szervezetétől.

Chap Ambrose, egy számítógépes programozó, aki egy dombtetőn lakik, ahonnan kilátás nyílik az új Boring- és SpaceX-létesítményekre, azt mondta, hogy szerinte „azt akarják, hogy ez titokban maradjon. Azelőtt akarnak cselekedni, mielőtt bárki megtudná, hogy mi történik valójában”.

Ambrose információkat kért a Boringtól és a megyétől a vállalat alagútépítő gépeinek fejlesztéséről és teszteléséről, valamint arról, hogy ez milyen hatással lehet a talajvízre és a környékbeli kutakra.

Drónokat küldött a terület fölé, hogy nyomokat keressen a Boring és a SpaceX által épített egyéb építményekről és arról, hogy mit terveznek gyártani a gyáraikban. Az általa közzétett drónfelvételeken és YouTube-videókon látszik, hogy a Boring és a SpaceX telkei között alagutak épülnek, amelyek egy közút alatt futnak.

Musk és Davis nem reagált a megkeresésekre. Musk ügyvédje, Alex Spiro és a családi irodáját vezető egyik vezető tanácsadója, Jared Birchall szintén nem válaszolt.

Hatalmas területet vásároltak fel

A megyei földhivatali nyilvántartás szerint az elmúlt három évben Musk vállalataihoz vagy vezetőihez köthető szervezetek legalább 3500 hektárnyi területet vásároltak Austin környékén, ami együttesen körülbelül négyszer akkora, mint a New York-i Central Park. A lap közhiteles iratigénylés útján városi és megyei e-maileket is kapott, átnézte a cégek belső kommunikációját és az állami engedélyezési nyilvántartásokat, valamint interjúkat készített a földtulajdonosokkal, illetve a város és a megye tisztviselőivel.

Néhány helyi ingatlan- és földügyi tisztviselő azt mondta, hogy Muskhoz közel álló emberek azt mondták nekik, hogy a milliárdosnak még több földje van a környéken − akár 6000 hektár is.

Amikor Musk több mint két évvel ezelőtt elhagyta régi otthonát, Kaliforniát, ahol a Tesla és a Boring székhelye volt, mielőtt Texasba költözött, azt mondta, hogy elvesztette a türelmét az ottani szabályok és előírások miatt. Kalifornia a „túlszabályozás és a túladóztatás” országa − mondta 2021 decemberében.

Texasban kevesebb területrendezési törvény, környezetvédelmi és munkaügyi előírás van, és hatalmas, lazán szabályozott földterületekkel rendelkezik. Kaliforniával ellentétben itt nincs társasági adó, illetve a magánszemélyeknek jövedelem- vagy tőkenyereség-adó.

A múlt hónapban a Tesla közölte, hogy folytatja a terjeszkedést Kaliforniában is, és egy Palo Altóban található irodát nevezett meg mérnöki központjának. A Tesla vállalati központja továbbra is Texasban van.

A texasi földvásárlások legalább négy korlátolt felelősségű társaságon keresztül történtek. Ezek a cégek Musk vállalkozásaihoz vagy azok vezetőihez kapcsolódnak a megyei okirat- és telekkönyvek, valamint a nevüket feltüntető állami cégbejegyzések alapján.

Musk saját lakóparkot is építene

A tervek között szerepel egy olyan projekt is, amely egy magánlakópark építésére irányul Musk számára, ami a terveket ismerő források szerint potenciálisan távolabb lenne a tervezett várostól.

Musk úr volt a tervek fő kidolgozója, és a földvásárlásokat mind neki kell jóváhagynia − mondták a műveletet ismerő források. A lap által nyomon követett vásárlások közül sok esetben az eladóknak titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk.

Tavaly júniusban Robert Pugh, Bastrop megye akkori építésügyi igazgatója Clara Beckettnek, a tervezésért felelős megyei biztosnak küldött e-mailben panaszkodott, hogy a munkatársait „rendszeresen zaklatták” a Boring és a SpaceX egyik egységének, a Starlinknek az alkalmazottai és alvállalkozói. Azt akarják, hogy a megye „gyorsítsa fel és hagyja jóvá azokat az engedélykérelmeket, amelyek hiányosak, és nem felelnek meg” a megyei előírásoknak − írta.

Pugh még abban a hónapban távozott állásából, és nem válaszolt a megkeresésekre. Beckett szintén nem válaszolt a lap megkereséseire.

A tervezett város Bastrop megyében lenne. A Gapped Bass LLC nevű szervezet, amelynek az állami nyilvántartások szerint Davis az elnöke, jelenleg több mint 200 hektárnyi területet birtokol, amelyet az elmúlt két évben vásároltak. A SpaceX további 60 hektárt vásárolt. A földek korábban hosszú ideig farmerek és texasi családok tulajdonában voltak.

(Borítókép: Elon Musk. Fotó: John Shearer / Getty Images)