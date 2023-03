Átlagosan ötből négy gumiszerviz biztosan megemelte a szolgáltatási árait a téli szezonban – derült ki az Index birtokába került országos felmérésből, amit az Abroncs Kereskedőház (AKH) a tavaszi gumicsereszezon közeledtével készített. Egészen pontosan

mindössze 17 százalék tartotta fenn a korábbi díjszabást,

a válaszadók 45 százaléka 5-10 százalékkal emelt,

míg a megkérdezett szervizek 38 százalékánál 15 százalékos vagy afeletti drágulás történt.

A kutatás több száz független gumiszerviz bevonásával készült, és az AKH szerint az volt a célja, hogy a fogyasztók és a szakma felé egyfajta előrejelzésként szolgáljon.

Hiába erősödik a forint, ha magas a rezsi

Az utóbbi szempont a kereskedőház értékelése alapján most azért is különösen érdekes, mert míg a gumiabroncstermékek árának emelkedése elsősorban a forint erősödésének következtében (ne feledjük, a hazai fizetőeszköz árfolyama az euróval szemben járt 430 felett, de 380 alatt is az utóbbi hónapokban) mérséklődni vagy megtorpanni látszik, addig a gumiszervizek most kapták kézhez a téli működés megnövekedett rezsiszámláit.

A válaszadók 68 százaléka azt jelezte, hogy a korábbi díjemelései nem, vagy csak részben fedezték a megnövekedett kiadásait.

Minden második megkérdezett a növekvő költségelemekkel szembesülve már azt vallotta, hogy többet kellett volna emelnie a mai rezsiárak ismeretében, 18 százalék viszont mindenféle kommentár nélkül egyértelmű nemmel felelt arra a kérdésre, hogy elegendő volt-e a téli szezonban alkalmazott áremelés.

Elkerülhetetlen az újabb áremelés

Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a többség a jövőben megfontolja, vagy biztosan tervezi a további áremelést a 2023-as tavaszi szezonra. Ennek mértéke a válaszadók 65 százalékánál 10 százalékos, vagy annál magasabb emelést jelent. A felmérésből az is kiderült, hogy a szervizek közel harmada még bizonytalan az áremeléssel kapcsolatban.

Összességében elmondható, hogy a növekvő rezsiárak nyomására a szolgáltatók nagy része kénytelen a díjakon emelni a tavaszi szezon közeledtével, függetlenül a lokációtól

– állapította meg a felmérés eredményeit értékelve Pollák Péter, az AKH kereskedelmi és marketingigazgatója.

Az emelés mértéke azonban a kutatásuk szerint várhatóan elmarad majd a korábbi évek 15-20 százalékos szintjétől. Ami a részleteket illeti, a megkérdezettek 52 százalékánál fogna majd vastagabban a ceruza a folytatásban. Öröm az ürömben ugyanakkor, hogy a válaszok alapján, ahol újabb drágulás lesz, ott annak mértéke ötből négy helyen már „csak” további 5-10 százalék.

(Borítókép: Sóki Tamás / MTI)