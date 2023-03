Májusban indul a hazai szezon, addig minden falat luxus

Alig pár napja köszöntött be tavasz, de a boltok polcain már nagyobb tételben megjelent sokak kedvenc gyümölcse – bár egyelőre nem a hazai, mivel arra áprilisig még várni kell. A szamóca valószínűleg idén sem lesz olcsó, az import kilogrammonként most akár több ezer forintra is rúghat, azonban az ár a belföldi termés megjelenésével mérséklődhet majd.