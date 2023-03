A kormányzati segítség ellenére is tovább zuhannak a banki részvények

Nagyot zuhantak a First Republic Bank részvényei, ami még azután is folytatódott, hogy a szabályozó hatóságok vasárnap este rendkívüli lépéseket tettek a csődbe ment Silicon Valley Bank és a Signature Bank összes betétesének megsegítésére, és további finanszírozást ajánlottak fel más bajba jutott intézményeknek – számolt be a CNBC.