Kedvelt célállomásokon jelentett be járatsűrítést az Emirates

Június 1-től heti hétre növeli járatai számát Budapest és Dubaj között az Emirates. Emellett számos, a magyar utazók körében is népszerű útvonalon bővít a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága, és újabb desztinációkon állnak forgalomba a nagyobb kapacitású A380-as óriásgépek – tájékoztatott a légitársaság.

A társaság közleménye szerint a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága közel harmadával bővíti járatkapacitását a teljes hálózatán március 26-tól kezdődően, ám a növekvő kereslet miatt már most további bővítést jelentett be a nyári szezon közeledtével. Budapest felé is sűríti járatai számát az Emirates.

Június 1-től mindennap repül a légitársaság széles törzsű gépe a magyar főváros és Dubaj között a mostani heti öt járat helyett.

Emellett a légitársaság arról is tájékoztatott, hogy globális hálózatán bejelentett bővítés számos olyan útvonalat is érint, amelyek a magyar utazók körében is népszerűek.

A kedvelt távol-keleti célállomások közül Bangkokba, Pekingbe, Hongkongba, Kuala Lumpurba és Tokióba is növelik a járataik számát. De akik Ausztráliába, Új-Zélandra vagy Afrikába repülnek, azok is nagyobb járatválasztékból válogathatnak.

„Az Emirates 800 milliárd forintos program keretében újítja fel az A380-as flottáját, és már négy gépet át is adtak a forgalomnak, amelyeken teljesen megújult utastér várja az utazókat” – derült ki a közleményből.