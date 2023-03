Nem tudott felébredni rémálmából a forint

Tovább zuhant a forint az euróval szemben, 9 óra 48 perckor a reggeli 393,4-es szintről 394,56-ra gyengült. Az amerikai fizetőeszközzel szemben is gyengült a magyar deviza, 386,7 forintot ér egy dollár.

A reggel hét órakor publikált adatok szerint 393,42 forinton jegyezték az eurót a hétfő este hat órai 392,80 forint után. A dollár jegyzése 367,31 forintra ment fel 365,95 forintról, a svájci franké pedig 402,34 forintra 401,70 forintról.

Kedd reggeli jegyzésén a forint 4,1 százalékkal áll gyengébben a hó eleji kezdésnél az euróval, 2,7 százalékkal gyengébben a dollárral és 6,1 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta elért nyereség az euróval és a dollárral szemben 1,6 százalék, a svájci frank ellenében 0,4 százalék.

A forint hétfői gyengülésének hátterében az SVB bankcsőd áll, ez a legfőbb katalizátor.

Ilyenkor pánikhangulat uralkodik el a piacon, és ennek következtében a kockázatos eszközökből jellemzően távoznak a befektetők. Tandemben mozognak a regionális devizák, a forint, a cseh korona, a lengyel fizetőeszköz is gyengült az euróval szemben – ismertette Sághy Balázs, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

A bankcsőd rövid története

A pénzintézet körüli viharfelhők múlt hét elején kezdtek gyülekezni. Ugyanakkor a bank bedőlése nem a betétkivonással kezdődött. Az 1983-ban alapított SVB az amerikai startupok bankja, ügyfelei között megtalálható a Szilícium-völgy számos techcége. Az összeomlásnak voltak előjelei: a menedzsment több tagja az elmúlt időszakban jelentős részvényportfóliót értékesített, továbbá múlt héten a betétesek tömegesen kezdték kivonni a betéteiket, ami miatt a banknak kényszerlikvidálnia kellett az eszközeit, még mélyebb pénzügyi válságba sodorva magukat. A szabályozók figyelmét a bank kialakult nehéz helyzete ezúttal is elkerülte, így ezek együttese több befektetőben erős 2008-as déja vu érzést keltett. A Fed és Biden is gyorsan és jól reagált, azonban a piacok feszültek, a globális rossz hangulat a régiós, magyar piacon is lecsapódott, befolyásolva az OTP és a forint árfolyamát.

