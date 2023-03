Berlin keresztbe tenne, a kormány menekülőutat keres Paks II.-nek

A Külgazdasági és Külügyminisztérium keddi közleménye szerint Szijjártó Péter a Framatome vállalat jelenleg is épülő atomerőművénél tett látogatásáról beszámolva kijelentette, Magyarország történetének egyik legjelentősebb beruházása, a paksi bővítés nem lehet sikeres francia együttműködés nélkül, hiszen az „erőmű lelkének” számító irányítástechnikai rendszert egy francia–német konzorcium gyártja.

Legalábbis kellene, hogy gyártsa és leszállítsa

– hangsúlyozta a Szijjártó Péter, aláhúzva, hogy a német kormány még mindig nem hagyta jóvá a Siemens Energy részvételét. A külügyminiszter egyértelművé tette: „ez abszolút nem tisztességes és nem fair magatartás Németország kormányának részéről, hiszen az energiaellátás kérdése nemzeti hatáskörben van, az energiaellátás biztonsága szuverenitási kérdés.”

Ezért a francia Framatome szerepének további növeléséről tárgyal a magyar kormány, hogy Berlin ne tudja blokkolni az irányítástechnika érkezését.

„Annak érdekében, hogy nyugat-európai irányítástechnikai rendszer legyen a paksi atomerőműben, a magyar–francia nukleáris együttműködést tovább bővítjük, a Framatome szerepét pedig tovább növeljük a paksi beruházásoknál” – hangsúlyozta a miniszter.

Már a legmagasabb szinten van a kérdés Orbán Viktor hétfőn munkavacsorán volt Emmanuel Macron francia elnöknél Párizsban. Az egyeztetés középpontjában többek közt az atomenergia állt, ennek apropóján utazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is Franciaországba. Ezt a francia sajtó is megerősítette: „a két vezető tárgyalásának középpontjában az energiaválság, az európai védelmi ipari együttműködés, az atomenergia, Európa versenyképességének erősítése, valamint Ukrajna támogatása állhat” – fogalmazott a francia sajtó még a találkozót megelőzően.

Keresik a bajt maguknak a német zöldek

Ez egy régóta húzódó történet, Szijjártó Péter többször is nyilatkozott ebben a kérdésben, illetve számtalanszor jelezte diplomáciai úton a németeknek, hogy mi a magyar álláspont. Egyelőre úgy tűnik, a németek miatt rengeteg a kérdés, így az Index megkereste Aszódi Attila volt államtitkárt, hogy segítsen a helyzet jobb megértésében. Úgy véli, a kormány lépése teljesen érthető: „ha a német kormány nem tud döntést hozni arról, hogy kiadja-e a Siemens Energy számára az exportengedélyt a Paks II.-be szállítandó irányítástechnikára, akkor alternatívát kell keresni. Ha a Framatome szállítaná ezt a részt is, az egy jó nyugat-európai megoldás lenne” – fogalmazott a volt államtitkár.

Aszódi Attila hozzátette, jobban örülne, ha a német kormány kiadná a Siemens Energy számára az exportengedélyt, mert akkor egy olyan technikai megoldás lenne lehetséges, amelyet számos más korszerű atomerőmű-projektben teszteltek a felek. A Framatome és a Siemens régóta együttműködik ezen a területen, Finnországban, Oroszországban, Kínában, és máshol is szállítottak már együtt irányítástechnikai rendszereket. A volt államtitkár kiemelte, hogy a németek hozzáállását vélhetően az határozza meg, hogy a német kormányban jelenleg több zöldpárti politikus is ül, tőlük várható ellenállás, amivel nemcsak Magyarországnak okoznak fejtörést, hanem a német gazdaságnak is kárt okoznak.

Atomerőművek nélkül a német Energiewende sem működik.

A magyar fél mozgástere tekintetében látni kell, hogy kényszerhelyzet van, egy exportengedély nem akadályozhat meg egy ilyen nagy és fontos projektet, mint a Paks II. A német kormány sem igent, sem nemet nem mondott, valamit viszont lépni kell, a magyar álláspont teljesen érthető és végig egyértelmű volt.

Aszódi Attila úgy véli, a Siemens Energy a maga csatornáin számos lépést tehetett már, hogy elérje a német kormány pozitív döntését, de atomenergia-ügyekben Berlinben jelenleg nem nagyon látni pragmatikus döntéseket. Miközben a tél közeledtével, az energiaválság közepén a német társadalom is támogató volt az atomenergiával kapcsolatban, a német kormány ragaszkodott a meglévő nukleáris egységek leállításához.

A német zöldek gondolkodásának annyira alapeleme az atomerőművek ellenzése, hogy még kormányzati pozícióban sem tudnak ebből visszalépni. Szerintem agyrém, hogy a klímavédelmi erőfeszítésekben élharcos német kormány új szénbányákat nyit, tovább üzemeltet szénerőműveket, az atomerőműveit pedig leállítja, a német nukleáris technológiai európai exportját akadályozza. Sajnos ezen a területen nem látszik a racionalitás a német kormányzati lépésekben

– fogalmazott az Index megkeresésre Aszódi Attila. A Framatome hatalmas tapasztalattal rendelkezik ebben a szektorban, erre bizonyíték az 56 darab, Franciaországban működő energetikai reaktor és számos külföldi projekt is. A Framatome már eddig is benne volt a Paks II.-projektben, hiszen éppen a biztonsági jelentőséggel bíró irányítástechnika szállítása közös Framatome–Siemens-terjedelemben volt, egy korábbi Paks II.-tenderen ezt a francia–német konzorcium elnyerte.

Ugyanakkor francia gyártású lesz a két paksi új blokk turbinája is. „Franciaország egy hatalmas és komplex nukleáris programot valósít meg a hetvenes évek óta, így a velük való együttműködés abszolút indokolt. Az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságnál zajló, nukleáris energiához kapcsolódó vitákban is hagyományosan nagyon jó az együttműködés Magyarország és Franciaország között” – zárta Aszódi Attila.

(Borítókép: Emmanuel Macron francia köztársasági elnök [b] fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az Elysée-palotában 2023. március 13-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher)