Kitört a pánik, az összeomlás szélére került Európa egyik legnagyobb bankja

Egyre sötétebb fellegek gyülekeznek a svájci Credit Suisse felett. A bank részvényei drámai módon zuhantak be szerdán, és a pénzintézet már segítséget kért azért, hogy elkerülje a csődöt.

A Credit Suisse-t az utóbbi években egyre-másra érték a botrányok és az elmarasztaló bírósági ítéletek különféle ügyek miatt. A nemzetközi piacon is meghatározónak számító intézmény pénzügyileg is nehéz helyzetbe került, tavaly szeptemberben például mintegy 5000 munkavállalótól kellett megválniuk.

Elképzelhető, hogy most az Egyesült Államokban kitört bankpánik miatt még nagyobb bajba kerül a svájci bank. A Credit Suisse részvényeinek árfolyama már 2023 elejére is 3 dollár környékére zuhant (2021 elején még 13-14 dollár környékén jegyezték a papírokat), de

az utóbbi napokban még ennél mélyebbre is sikerült zuhanniuk.

Kedd este már 2,5 dollár környékén jegyezték a részvényeiket, és a szerdai tőzsdei nyitásig egy újabb zuhanás ment végbe. Szerdán 17.30-kor 1,88 dolláros szintre zuhant a papírok értéke (cikkünk írásakor, 18.52-kor 2,02 dollárig kapaszkodtak vissza a részvények).

A jegybanktól kértek segítséget

A napi.hu ezzel összefüggésben arról számolt be a Financial Times alapján, hogy

A CREDIT SUISSE SZERDA DÉLUTÁN MÁR A SVÁJCI JEGYBANKTÓL KÉRT SEGÍTSÉGET.

Mint írták: a svájci bank egyelőre csak szóbeli támogatást kért a jegybanktól, de nem lehetetlen, hogy hamarosan konkrét lépéseket is kérnek tőlük – és minimum kétséges, hogy a svájci jegybank hajlandó lesz-e ezekre, hiszen nem feltétlenül az ő dolguk az, hogy kihúzzanak egy multinacionális bankot a bajból.

A napi.hu azt is hozzáfűzte, hogy a Credit Suisse árfolyamának zuhanása (illetve vélhetően az amerikai bankpánik hatása) magával húzta a többi európai bankrészvényt is, és a tőzsdeindexek is zuhannak. Jó hír lehet ugyanakkor, hogy

a részvények mellett az olaj ára is rég nem látott mélypontra zuhant.

A Brent olaj 72 dollárig esett vissza, amire legutóbb a háború kezdete előtt, 2021-ben volt példa. A devizapiacok is felbolydultak, az euró gyengül, és ugyanez elmondható a forintról is, amelynek árfolyama szinténjelentős változáson ment át szerdán.

Már a politikusok is tárgyalnak arról, hogy mi lesz a bankkal

Szerdán késő délután a Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy a szaúdi nemzeti bank (amely a Credit Suisse-nek már majdnem 10 százalékát birtokolja) közölte, hogy nem fognak több részvényt vásárolni.

Mindeközben Elisabeth Borne francia miniszterelnök is közölte, hogy Bruno Le Maire pénzügyminiszter hamarosan tárgyal Svájc pénzügyminiszterével arról, hogy mi lesz a Credit Suisse-szel.

Ulrich Koerner, a bank vezérigazgatója azt mondta, hogy a pénzintézet likviditási bázisa továbbra is biztosított, megfelelnek mindenféle pénzügyi előírásnak. A svájci jegybank a Reuters kérdésére egyelőre nem kívánt kommentálni azt, hogy mi lesz a Credit Suisse-szel.