Mentőövbe kapaszkodik Európa, és imádkozhat, hogy ne eresszen le

Az európai bankrészvények emelkedtek csütörtökön, miután a svájci központi bank mentőövet dobott a Credit Suisse banknak. A lépés után a bajba került svájci pénzintézet részvényei kilőttek és az európai bankrendszer iránti félelmek is mérséklődtek. A reggeli lendület azonban kezd alábbhagyni, 14 óra magasságában már mínuszban az európai bankokat tömörítő index.

A Credit Suisse részvényei 30 százalékot emelkedtek csütörtök reggel, miután a bank bejelentette, hogy pénzügyi helyzetét a svájci központi banktól felvett közel 54 milliárd dolláros hitellel erősíti meg.

Korábban megírtuk, hogy a befektetők Svájc második legnagyobb hitelezőjének részvényeit szerdán 30 százalékos zuhanásba taszították.

A mentőöv bejelentése azonban meghozta a várt hatást: a Credit Suisse részvényei 30 százalékkal ugrottak a nyitáskor a szerdai lejtmenet után. Az európai bankokat tömörítő Stoxx 600 bankindex 3 százalékkal került feljebb, a hitelezők közül a Société Générale és a Deutsche Bank 4 százalékkal emelkedett a nyitást követően.

Az európai bankindex növekedése 13 óra környékére 0,55 százalékra mérséklődött, egy órával később pedig 0,1 százalékos mínuszba süllyedt, miután a befektetők napok óta súlyos veszteségeket szenvedtek el a banki stresszhelyzetektől való félelmük miatt. A Credit Suisse 20 százalék körül erősödött ma.

Fotó: Rádi Balázs STOXX® EUROPE 600 BANKS INDEX. Forrás: Google Finance

Forrás: tradingview.com

Ereszt a mentőöv

A bankszektor fellendülése az európai indexek szélesebb körű emelkedését táplálta az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése előtt.

A régiót átfogó Stoxx 600 1,3 százalékkal, a német Dax index és a francia Cac 40 1,7 százalékkal emelkedett. Az Egyesült Királyság FTSE 100 indexe 1,5 százalékkal erősödött csütörtök reggel.

Délutánra a Stoxx 600 növekedése alábbhagyott, 13 óra magasságában már csak 0,3 százalékos erősödést tud felmutatni.

Fotó: Rádi Balázs Forrás: Google Finance

Begyűrűzött Európába a félelem

A bank részvényei szerdán azután indultak zuhanásnak, hogy a Credit Suisse egyik fő részvényese, a Szaúdi Nemzeti Bank elnöke közölte, hogy szabályozói korlátozások miatt nem tud további készpénzt biztosítani.

Nem csak a svájci bankot érintette negatívan a bankszektori bizalmatlanság, a francia és német bankok, például a BNP Paribas, a Societe Generale, a Commerzbank és a Deutsche Bank árfolyama 8 és 12 százalék között esett. Az olasz és brit bankok szintén zuhantak.

A befektetői bizalmatlanságot a Silicon Valley Bank összeomlása is erősítette, ami aggodalomra adott okot a bankintézetek kötvényportfólióival kapcsolatban, és arra utaló spekulációkat váltott ki, hogy a nagy központi bankok kénytelenek lesznek átgondolni szigorú kamatpolitikájukat.

A svájci bank egyébként az első nagy globális bank, amely a 2008-as pénzügyi válság óta vészhelyzeti mentőövet kapott.

A világ egyik legnagyobb pénzintézete az úgynevezett globálisan rendszerszinten fontos bankok (G-SIBs – Global Systemically Important Banks) kategóriába tartozik. Többek között a JP Morgan Chase, a Bank of America és a Bank of China is ide nyert besorolást.

Az ázsiai részvények csütörtök reggel estek, bár a Deutsche Bank elemzői szerint a kontinens „elkerüli az Európában és az Egyesült Államokban tapasztalt nagyobb mértékű visszaesést” a bankválság után – világított rá cikkében a Financial Times.

A San Franciscó-i székhelyű First Republic Bank, amelyet az SVB összeomlásának következményei a legsúlyosabban érintettek, 21,4 százalékot esett.

Kincses Miklós fintechszakértő lapunknak korábban elmondta, hogy a 2022 eleje óta tartó szűkülő likviditás környezetében további csontvázak eshetnek ki a szekrényből, további bedőlések várhatók.

(Borítókép: Spencer Platt / Getty Images)