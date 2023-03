Rémálom a Credit Suisse-nél, már a megszüntetés is terítéken van

Alaposan kiütötték a befektetők a svájci nagybankot, amely eddig a sokkból még nem tudott felállni. Sőt, a feldarabolása, felvásárlása és a teljes megszüntetése is terítékre került. A befektetők szerint nem a likviditás a bank alapvető problémája, sokkal inkább az, hogy az üzleti modell nem termel nyereséget.

Szerda este a svájci központi bank 54 milliárd dolláros mentőövvel segítette ki a Credit Suisse-t a likviditás és a befektetői bizalom megerősítése érdekében.

A bank részvényei azonban ennek ellenére is zuhannak. A hitelkockázati mutatók – amelyek a befektetők pesszimizmusát tükrözik – alig változtak.

A befektetők számára nem a bank likviditása az alapvető probléma. Inkább attól tartanak, hogy az üzleti modell veszteséges – ez az aggodalom pedig fokozódhat, ha az ügyfelek továbbra is kivonják az eszközeiket – ismertette a Financial Times.

Miután a Silicon Valley Bank összeomlott, és a Credit Suisse legnagyobb részvényese jelezte, hogy nem növeli befektetéseit, tovább gyűlnek a sötét felhők a svájci bank felett.

Ha továbbra is folytatódnak a betétkivonások, akkor a következő forgatókönyvek válhatnak valóra:

a korábbi restrukturálási terv újragondolása, feldarabolás, felvásárlás vagy a legrosszabb esetben a bank megszüntetése.

A tervezőasztal felett izzadnak

A Credit Suisse vezetői a bank átszervezését tervezik, amelynek célja, hogy a tőkét és az erőforrásokat a veszteséges befektetési banki részlegből a hazai, vagyon- és eszközkezelési egységek felé tereljék.

A befektetők azonban továbbra is bizonytalanok, mivel nem világos, pontosan mit fog eladni a bank. Ebben a hónapban a Financial Times arról számolt be, hogy az egyik legnagyobb részvényes, a Harris Associates eladta teljes pozícióját a befektetési bank kiválásának terve miatt, mivel azt túl nehézkesnek és költségesnek ítélték meg.

Záporoznak az átszervezési tervek a bank háza táján, kevesebb mint másfél év alatt már a harmadik készül.

A halmozódó kérdőjelek, a pontos irányok hiánya pedig a menedzsment és Ulrich Körner vezérigazgató hitelességét is kétségbe vonják.

Feldarabolás

Ennél drasztikusabb lépés lenne, ha a Credit Suisse igazgatótanácsa felülvizsgálná a korábbi vezérigazgató, Tidjane Thiam tervét, és egy huszárvágással leválasztaná a Credit Suisse hazai, univerzális szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi bankját.

Thiam 2017-ben közel állt ahhoz, hogy az üzletág 25 százalékát bevezesse a tőzsdére, de az üzlet meghiúsult, miután az igazgatótanács tagjai és a befektetők hevesen tiltakoztak az ellen, hogy a bank koronaékszere önálló entitássá váljon. Ez a drasztikus lépés nagymértékben eltér a hatályos szerkezetátalakítási tervtől, amely az átalakuló bank üzleti és vagyonkezelési üzletágát erősítené.

Elemzői becslések szerint a svájci egység eladása

akár 15 milliárd svájci frank körüli bevételt hozhatna,

amely közel kétszerese a bank jelenlegi, 7,7 milliárd svájci frankos piaci értékének.

Felvásárlás

Kian Abouhossein, a JPMorgan elemzője szerdán a szervezet több száz ügyfelével folytatott konferenciahívásban felfedte, hogy a Credit Suisse-t valószínűleg a nagy zürichi riválisa, az UBS felvásárolja.

A két svájci Óriásbank igazgatósága már régóta egyeztet a fúzióról,

de félő, hogy a két nagybank egyesülése szemet szúrna a hatóságoknak, hiszen az új gigabank meghatározó piaci szereplővé válna.

A Credit Suisse nehéz helyzete miatt azonban előkerülhetnek a felvásárlásról szóló tervek a fiókból, ha a szabályozó hatóságok is úgy látják, hogy ezzel stabilizálhatják az ország egyik legfontosabb pénzintézetét.

Svájc elkötelezte magát a két nagybankos modell mellett, de naivak lennénk, ha nem készülnénk egy felvásárlásra

– mondta a UBS egyik vezetője a Financial Timesnak.

Ágazati pletykák szerint az is felmerült, hogy a német Deutsche Bank vásárolná fel a svájci bankot.

Megszüntetés

Ez jelentené a legdrasztikusabb lépést, amely akkor következhet be, ha nem találnak vevőt.

Egy szélsőséges forgatókönyv szerint a svájci jegybank léphetne közbe: garantálná a betéteket, visszafizetné azokat, illetve átvenné a bank irányítását, eladná annak egyes részeit, a maradékot pedig felszámolná. Egy ilyen lépés azonban

politikailag kockázatos lenne, tekintettel a svájci adófizetőkre gyakorolt hatásokra.

Nem is beszélve arról az arcvesztésről, ami az ország egyik legnagyobb, történelmi bankjának megszűnésével járna.

„A szabályozó hatóságok nagyon alaposan meg fogják vizsgálni, hogy a Credit Suisse terve mennyire működőképes, és ha nem lesz az, akkor közbelépnek majd.”

A Credit Suisse immár nem ura a saját sorsának

– mondta a Financial Timesnak az egyik rivális bank felső vezetője.

(Borítókép: Dan Kitwood / Getty Images)