Történelmi lépés: kétmilliárd dolláros alkuval mentik meg Európa egyik legnagyobb bankját

Korábban írtunk arról, hogy a Credit Suisse a héten ismét nagy bajba keveredett, és már a svájci kormánynak is be kellett avatkoznia, hogy ne omoljon össze a bank. A kormány mintegy 50 milliárd frankos kölcsönt adott a Credit Suisse-nek, ennek ellenére a pénzintézet még mindig nehéz helyzetben van, és az utóbbi napokban tárgyalások zajlottak arról, hogy a UBS felvásárolhatja őket.

Vasárnap délután még javában zajlottak a tárgyalások. Először az derült ki, hogy a UBS egy egymilliárd dolláros ajánlatot tett (ez töredéke a bank piaci értékének). Nem sokkal később már az is felmerült, hogy a bankot akár államosíthatják is.

Legutóbb a Financial Times számolt be arról, hogy vasárnap késő délután megszületett az egyezség, és a UBS valóban felvásárolja a Credit Suisse-t,

de az eredeti ajánlatukhoz képest kétszeres áron, vagyis 2 milliárd dollárért.

A megállapodás értelmében – amelyet a svájci kormány segített tető alá hozni – a UBS 0,5 svájci frankot fog fizetni részvényenként a Credit Suisse-nek. A papírok péntek este még 1,86 svájci frankot értek a tőzsdén, vagyis ez még mindig bőven áron aluli vételnek minősül, de sokkal jobb egyezség, mint ha 1 milliárdért adnák el a bankot.

Az áron aluli ügylet nagy vesztesei lesznek azok a befektetők, akik a pénteki tőzsdei zárásig megőrizték a Credit Suisse-részvényüket.

A Financial Times szerint ahhoz, hogy a felvásárlás végbemehessen, még a svájci törvényeken is változtatni kell, de a svájci kormány ehhez segítséget ígért a UBS-nek. A kormány célja az, hogy még vasárnap késő estig véglegesítsék és aláírják az egyezséget a felek, és a Financial Times szerint ez estére meg is történhet – a jelentősége ennek az, hogy helyi idő szerint vasárnap este már nyit az ázsiai tőzsde.

A Bloomberg arról is írt, hogy az amerikai hatóságok szintén érintettek voltak a Credit Suisse körüli alkukban, mivel mind a Suisse, mind a UBS jelentős pénzpiaci szereplőnek számít az Egyesült Államokban is.

Történelmi lépés

A 166 éves bank felvásárlása történelmi jelentőségűnek mondható Svájc és az egész világ szempontjából.

A Credit Suisse-t eredetileg Schweizerische Kreditanstalt néven alapította meg 1856-ban Alfred Escher vállalkozó. Az intézmény először az ország vasúthálózatának építését finanszírozta, ezt követően viszont külföldön is meghatározó szereplővé és

A VILÁG EGYIK LEGJELENTŐSEBB BANKJÁVÁ VÁLT, nem túlzás azt mondani, hogy EGÉSZ SVÁJCOT REPREZENTÁLTA A NEMZETKÖZI PÉNZPIACON.

A 2008-as pénzügyi válság után azonban a Credit Suisse története negatív fordulatot vett, mivel nem tudtak alkalmazkodni az új pénzpiaci környezethez. A Bloomberg szerint ennek a folyamatnak volt a végpontja a bank mostani felvásárlása (amit persze felgyorsítottak a bank botrányai is az utóbbi években).

A Suisse-t felvásárló UBS-t mintegy 370 különböző intézmény egyesítésével hozták létre: mostani formáját 1998-ban nyerte el, amikor a Union Bank of Switzerland és a Swiss Bank Corporation egyesült. Ők a 2008-as válság után még javítani is tudtak a pozíciójukon, és a világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjévé nőtték ki magukat.

(Borítókép: Denis Balibouse / Reuters)