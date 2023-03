Jön a húsvét, már most tudjuk, mikor lesznek a legtöbben a boltokban

A húsvét előtti időszakban a forgalom akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet, mint más napokon, az áruházláncok pedig már kora tavasszal megkezdték a felkészülést az ünnepre – derült ki az Index kiskereskedelmi körképéből. Bár az élelmiszer-drágulás miatt kétszer is meggondolják a vásárlók, mit tegyenek a kosárba, a szezonális termékek várhatóan idén is jól fogynak.

„A húsvét ebben az évben április első harmadában köszönt be, így idén már kora tavasszal megkezdtük az ünnepi készülődést, bőséges árukínálatot nyújtva az ünnephez köthető élelmiszerek és non-food termékek terén egyaránt. A forgalom akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet, mint más napokon, s ezen belül is várhatóan a nagypéntek előtti csütörtök lesz a legkiemelkedőbb nap” – mondta az Indexnek Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Megjegyezte: a munkaerőt ehhez mérten szervezik, illetve az árufeltöltést is folyamatosan biztosítják, hogy minél gördülékenyebb legyen a kiszolgálás.

Lapunk érdeklődésére a Lidlnél arról számoltak be, hogy élénk húsvéti forgalomra, két számjegyű növekedésre számítanak az előző év azonos időszakához képest. „Mivel idén az ünnep április elejére esik, a vásárlók várhatóan kicsit előbb kezdik meg az ünnepi bevásárlást. Húsvét hetében a hó elejei fizetéseknek és a szerdai akcióváltásnak köszönhetően erősebb élénkülés várható, de a forgalom várhatóan csütörtökön lesz a legerősebb, illetve a kétnapos zárvatartás miatt a szombat is várhatóan erősebb lesz a megszokottnál” – közölték a diszkontlánc sajtóosztályán.

Széles kínálat kell, több olcsóbb termékkel

Nehéz előre pontos prognózist felállítani Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója szerint, hiszen meglehetősen sok tényezőn múlik, hogy az idei húsvéti forgalom hogyan alakul. „Továbbra is a magasabb minőségű termékek lesznek a leginkább kelendők, ugyanakkor az előző húsvétokhoz képest nagyobb lesz az igény az alacsonyabb árú cikkekre is. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy széles kínálatot biztosítsunk a húsvéti termékekből is, megadva mindenkinek a választás lehetőségét” – jelentette ki a szakember.

Az Auchannál úgy értékeltek, hogy a szezonok általában mindig erősebb időszaknak számítanak, így a húsvét is.

Ugyanakkor a mostani gazdasági helyzetben a forgalom erősödésére, a mennyiség visszafejlődésére számítunk. Az is elmondható, hogy a vásárlók sokkal árérzékenyebbek, fontos számukra az ár-érték arány

– állapították meg.

Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője azt emelte ki az Indexnek: a tavalyinál erősebb szezonra készülnek. „Befolyásoló tényező jelenleg az infláció, aminek az ellensúlyozására izgalmas akciókkal igyekszünk reagálni, megemelt termékszámmal és nagyobb kedvezményekkel készülünk” – mutatott rá a szakember.

Példaként felhozta, hogy a Penny kártyával rendelkező törzsvásárlóiknak továbbra is kedvezőbb árakat biztosítunk, ez a húsvéti ünnepek időszakában csaknem 150 terméknél jelent majd csökkentést. „Bízunk benne, hogy az optimálisan kialakított húsvéti szortiment pozitív irányba befolyásolja majd a szezonális forgalmat” – fűzte hozzá Kazatsay Eszter.

Torma, füstölt hús, sós kalács

A szezonális termékekre szűkítve a kört, a CBA-s Fodor Attila arról beszélt, hogy a jelentős részük csak ebben az időszakban kapható, vagy legalábbis ilyenkor megtöbbszöröződik a kínálatuk.

Fókuszba kerül a torma, a füstölt húsáruk, a sós kalács. Ezen termékek éves értékesítési mennyiségének akár a 70-80 százaléka is az ünnep előtt realizálódik

– vont mérleget a magyar üzletlánc kommunikációs igazgatója. Hozzátette: a csokoládéfigurák (nyúl, tojás) kizárólag ebben az időszakban kerülnek a kínálatba, ezeknél kis mértékű csökkenés tapasztalható az értékesítésben, ugyanakkor továbbra is a magasabb minőségű termékek a keresettek.

Bár még nem vagyunk benne kifejezetten a húsvéti időszakban, a Pennynél úgy ítélik meg, a szezonális termékek forgalma már most kiugróan magas. „Vásárlóink nagy valószínűséggel idén sem mondanak le a húsvéti hagyományos élelmiszerekről, a változás inkább a termékösszetételben várható: a kereslet inkább a kevésbé prémium, alacsonyabb árkategóriás termékek irányába tolódik majd el” – bocsátotta előre Kazatsay Eszter.

Segíti-e a forgalmat a naptárhatás?

Ha a nagypéntektől húsvéthétfőig tartó időszakot nézzük, idén április 7-től 10-ig tart az ünnep, iparági körképében arra is kíváncsi volt az Index, hogy milyen naptárhatásról beszélhetünk. Az Auchan szerint mivel a húsvét idén a hónap elejére esik, a fizetések szempontjából ez mindenképpen pozitív hatással bír. „A húsvét leginkább a tradicionális friss termékekről szól, így a legerősebb időszak április első hétvégéjén várható, valamint április 8-án is sok vásárlóra számítunk” – tájékoztattak a francia hátterű áruházláncnál.

Fodor Attila (CBA) szerint az adott ünnep naptári elhelyezkedése fontos tényező, egyúttal arra számítanak, a forgalom jelentős része az utolsó napokra koncentrálódik. A Pennynél Kazatsay Eszter arról beszélt, hogy a naptárhatás kapcsán az a legfontosabb kérdés egy kereskedő számára, hogy mikor kapnak fizetést a vásárlók. „A hónap első időszaka ilyen szempontból szerencsésebb, bár a nyugdíjkifizetések általában a hónap 12. napjára vannak ütemezve, ami az idei húsvét esetében egyáltalán nem ideális” – állapította meg.

Szerényebb a kosár a drágulás miatt

A 40 százalék feletti élelmiszerdrágulás bizony nyomot hagyott a vásárlási szokásokon. Maczelka Márk (SPAR) elmondta: a saját márkás termékek forgalmi részaránya az elmúlt hónapokban 25-ről 30 százalék körüli szintre nőtt.

Az ételintoleranciákkal kapcsolatos termékkörök eladott mennyisége nem változott, minden más kategóriáé különböző mértékben, de csökkenő tendenciát mutat hónapok óta. Mindez megfigyelhető a szeszesitalok, a zöldségek, a gyümölcsök, a bio termékek vagy a friss húsok esetében is. A vásárlói kosarakról általánosságban elmondható, hogy csökkenésben vannak, a vevők nagyon meggondolják, hogy mit és mekkora mennyiségben vesznek és főképp, hogy mennyiért

– avatott be Maczelka Márk.

Fodor Attila (CBA) ezt azzal egészítette ki, hogy az úgynevezett impulzusvásárlások visszaszorulóban vannak. Forgalmi visszaesést látnak a csipszek, snackek, csokoládék területén. „Fókuszba kerültek az akciós, első áras, saját márkás termékek, ebből jelentősen növekszik az eladások mennyisége” – jelezte lapunknak. Az Auchan sajtóosztályán is arra hívták fel a figyelmet, hogy

a nem-élelmiszer kategóriájú termékekről akár hajlandóak lemondani a vásárlók, akik többször látogatnak el az üzletekbe, de inkább kisebb kosárértékkel vásárolnak, és keresik a jó ár-érték arányú termékeket.

Kazatsay Eszter (Penny) is arról vallott, hogy a vevők a prémium kategóriás termékekről mondanak le legkönnyebben, mint például a déli gyümölcsök vagy a mosószerek, de más nem akciós márkatermékeknél is van tapasztalunk visszaesést.

Árstopos termékek? Nincs felhalmozás! Korábbi véleménycikkünkben részletesen foglalkoztunk az élelmiszerárstop kivezetésével, illetve a kereskedelemre is kivetett extraprofitadóval, a szektor aktuális kihívásai mögé tekintve. Jelen állás szerint április 30-ig maradnak fenn a hatósági árak, az Index arra is rákérdezett a körképében, a piaci szereplők jelenleg tapasztalnak-e felhalmozásra utaló jeleket. Az áruházláncok egyöntetűen azt a választ adták, hogy az elmúlt hetekben nem tapasztaltak a szokásostól eltérő igénynövekményt az árstopos termékek iránt. Több helyen folyamatosan monitorozzák a fogyásokat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruellátás minden áruházban folyamatosan biztosított legyen.

