Hatalmas dobásra készülhet a Lidl

A Lidl már vizsgálja, hogy be tudnák-e vezetni a házhozszállításos online vásárlást.

Az üzletláncnál a Világgazdaság kérdezett rá, hogy miért nem érhető el a Lidlnél házhozszállítási opció a vásárlók számára, hogy tervezik-e bevezetni ezt a szolgáltatást, és ha igen, mikor. Válaszukból kiderült, hogy az üzletlánc is fontolóra vette azt, amit több konkurense is meglépett is már.

A Lidl Magyarország vizsgálja az online vásárlás bevezetésének lehetőségét a jövőre vonatkozóan

– nyilatkozták.

A Lidl honlapján jelenleg még az olvasható: „Termékeinket áruházainkban, személyesen tudja megvásárolni, házhozszállítási szolgáltatásunk nincsen”. Ezt most a Világgazdaságnak adott nyilatkozatukban is megerősítették, de hangsúlyozták, hogy a vállalat folyamatosan vizsgálja a bevezetés lehetőségét.

Azt azonban nem árulták el, hogy mikor lesz eredménye a vizsgálatnak. A Világgazdaság mégis úgy véli, hogy ez a nyilatkozat nagy változás a korábbi álláspontjukhoz képest, és szerintük záros határidőn belül elindulhat majd a Lidl házhozszállítási szolgáltatása is.

Folyamatos a rivalizálás a boltok között

Februárban folyamatosan licitáltak egymásra a legnagyobb élelmiszerláncok, hogy melyikük tudja legnagyobb mértékben csökkenteni a legnépszerűbb vajak árát. Ezt a háborút az Aldi robbantotta ki, a Lidl követte, majd végül az Auchan is beszállt.

Ezt követően március elején a sajt árának csökkentésével is próbáltak a boltok egymásra licitálni. A sort akkor is az Aldi kezdte, majd reagált a CBA és végül a Lidl.

Ezen a hétvégén, március 18–19-én pedig 33 százalékkal olcsóbban lehet megvenni a Lidl üzleteiben a bécsi roppanós virsliket. Ebben a kérdésben a Tesco és a Spar másként vélekedik, szerintük nem csak egy-egy termék árának csökkentésére van szükség, mivel a vásárlók elvárják, hogy tartósan alacsonyak legyenek az árak, így mindkét üzlet folyamatos árcsökkentésekkel próbál a vásárlók kedvében járni. Az Auchan pedig közölte, hogy ezen a hétvégén náluk is 33 százalékkal olcsóbb a saját márkás bécsi virsli.