Körülbástyázhatta magát a Csányi família – de mi ez az új módi?

A családi vagyonkezelő létrehozásának okai nagyon hasonlóak a holding – a vállalatcsoportot irányító tulajdonos vállalat – alapításának indokaihoz, ám a családi vagyonkezelő további feladatokat is ellát – ismertette Antall György, az Apelso Trust family office cég és bizalmi vagyonkezelő alapító partnere. A szakember szerint a családi vagyonkezelő széleskörű feladatköre a családi vagyonnal kapcsolatos adminisztratív, adó és jogi feladatok ellátásától egészen a vagyonba tartozó szabad pénzeszközök befektetéséig terjedhet.

Az ilyen szervezetet nagyon gyakran Family Office néven ismerik.

Így a Family Office a funkció, a bizalmi vagyonkezelés, illetve a vagyonkezelő alapítvány pedig e feladatok ellátásának jogi kerete, jogcíme.

Magyarországon háromféle családi vagyonkezelő szervezet létezik:

az engedélyes bizalmi vagyonkezelő vállalkozások,

az eseti (nem engedélyes, csak nyilvántartásba vett) vagyonkezelők,

a vagyonkezelő alapítvány, ilyen például a Csányi család által létrehozott Unity Vagyonkezelő Alapítvány.

Védi a vagyont a Csányi família

Az Opten céginformációs rendszerében a még tavaly alapított, és a MOM Parkban található székhelyű Unity Vagyonkezelő Alapítványról kevés információ áll rendelkezésre, ezzel szemben a bírósági rendszerből kiderül, hogy 700 millió forint készpénzzel hozták létre. A vagyon a kedvezményezettek javára használható fel, erről kizárólag a kuratórium dönt. Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik.

Az alapítvány célja, hogy a Polgári Törvénykönyvben és annak végrehajtási jogszabályaiban, valamint a vagyonkezelői alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény alapján szabályozottak szerint az alapító által rendelt vagyont és alapítvány által bizalmi vagyonkezelésbe vett kezelt vagyont:

hosszú távon kezelje,

gyarapítsa,

értékét hosszú távon megőrizze,

megvédje,

mindezen célok elérése érdekében a vagyont hasznosítsa,

valamint a kedvezményezettek részére vagyoni juttatást nyújtson.

A szervezet képviselői és kuratóriumi tagjai között Csányi Sándor gyermekei – Csányi Tamás, Csányi Gabriella, Csányi Péter és Csányi Attila – vannak megnevezve, akiknek a megbízatása a 80. életévük betöltéséig szól.

Ami pedig a háttérben állhat

Egy családi vagyonkezelő szervezet is többé-kevésbé vállalatként működik, a döntési hatáskörök megoszlanak a napi ügyvezetést ellátó menedzsment, illetve a stratégiai kérdéseket eldöntő tulajdonosok, alapítvány esetén a kuratórium között – kommentálta Antall György, aki szerint

A családi vagyonkezelő létrehozását sokféle dolog motiválhatja, így például a családi vagyon hosszú távú, több generációt átfogó egyben tartása.

Öröklés esetén a családi vagyont fel kell osztani az örökösök között, így az akár már két nemzedék alatt is elaprózódhat, idegen kezekbe is kerülhet. A vagyonkezelő alapítvány, illetve a bizalmi vagyonkezelés viszont úgy képes egyben tartani a vagyont, hogy a családtagok vagyoni érdekeltsége és befolyása megmarad. A mai magyar szabályok szerint a családon belüli öröklés illetékmentes, ám a vagyonkezelésnek lehetnek más előnyös adózási következményei is. Fontos megjegyezni, hogy önmagában csak az adóelőnyök miatt nem lehet vagyonkezelési struktúrát létrehozni, mert ha nincs valós gazdasági indoka, akkor az adószabályozás „átnéz” rajta és nem veszi figyelembe az adóelőnyöket. A családi vagyon hosszú távú egyben tartása már valós gazdasági indok.

A szakértő kiemelte, hogy a családi vagyonkezelés létrehozása – akár alapítványi, akár bizalmi vagyonkezelési formában – nem „fialtatja” jobban a vagyont, inkább az irányítást, főleg pedig a nemzedékeken átívelő vagyonmegőrzést segíti elő. Mindezek miatt nem lát különösebb rókaságot a Csányi család lépése mögött, teljesen normális üzemszerű lépésnek, tudatos többgenerációs családtervezésnek véli.

Magyarországon ilyen típusú családi vagyonkezelőként a Csányiéké lehet az első, amely ekkora méretű vagyont átfog.

Ráadásul ez lényegesen transzparensebb, mint fiókban lévő különböző szerződések, amivel a családi vagyonokat, tényleges tulajdonosokat elrejtik – húzta alá.

Költséges a fenntartás

A családi vagyonkezelő általában a család tulajdonában, illetve irányítása alatt álló szervezet, családi vagyonkezelő társaság vagy vagyonkezelő alapítvány. Egyetlen családot kiszolgáló szervezet – az úgynevezett Single Family Office – létrehozása csak valóban jelentős vagyontömeg, sok vállalkozás, nagy pénzügyi vagyon esetén tanácsos, mert

egy ilyen szervezet működtetése, a sokféle szakember alkalmazása jelentős költségekkel jár.

Minimum 600 millió forintos vagyonnal hozható létre a törvényi előírások szerint a családi vagyonkezelő alapítvány – ismertette a szakértő, aki szerint magas színvonalon 10-20 milliárd forint kezelendő vagyon alatt nem igazán lehet megcsinálni, mivel sokba kerül a sokoldalú szakértelem fenntartása, ugyanakkor ezt a kiadást általában ki is termeli az ekkora kezelt vagyon.

Amerikai becslések szerint ez akár évi egymillió dolláros költséget jelenthet. Az ennél kisebb, de mégis jelentős vagyonok tulajdonosainak, családoknak nem kell lemondaniuk a Family Office szolgáltatások igénybe vételéről, őket szolgálják ki a „Multi-Family Office”-t fenntartó vállalkozások, amelyek ügyfeleiknek teljes körű vagyonkezelési szolgáltatásokat („Full Services Wealth Management”) ajánlanak, az Apelso Trust Zrt is ilyen szolgáltató.

Antall György kitért arra is, hogy a Magyar Nemzeti Bank keresője szerint 12 engedélyes bizalmi vagyonkezelő vállalkozás van az országban. Az adószám nyilvántartó a „kezelt vagyon” kifejezésre 582 találatot mutat, de a valós szám ennél több lehet, hiszen a kezelt vagyon nevében nem kell ott lennie a „kezelt vagyon” szavaknak. Ez nem az eseti vagyonkezelések, illetve vagyonkezelők száma, hanem a vagyonok saját adószáma, melyet a vagyonkezelőtől függetlenül minden vagyon részére be kell szerezni. A Civil Információs Portál pedig 23 vagyonkezelő alapítványt tart nyilván.

(Borítókép: Csányi Sándor 2022. március 4-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)